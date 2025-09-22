Prayagraj : अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा, खड़ी बोलेरो के सामने सो रहे थे, 3 महिलाएं घायल

Prayagraj Uttar Pradesh News : जिले के गंगा नगर के सोरांव थाना क्षेत्र में कानपुर-वाराणसी राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं घायल हो गईं। सोरांव थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई इस दुर्घटना की सूचना सोरांव पुलिस को सुबह 4 बजे मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाहन खराब होने के कारण बोलेरो गाड़ी के चालक ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी थी और उसमें सवार 4 लोग गाड़ी के सामने सो रहे थे जबकि 3 महिलाएं गाड़ी में ही सो रही थीं, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (गंगा नगर) कुलदीप गुनावत ने बताया कि सोरांव थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई इस दुर्घटना की सूचना सोरांव पुलिस को सुबह 4 बजे मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डीसीपी ने बताया कि दुर्घटना बिगहिया गांव के सामने कानपुर-वाराणसी राजमार्ग पर हुई।

उन्होंने बताया कि वाहन खराब होने के कारण बोलेरो गाड़ी के चालक ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी थी और उसमें सवार चार लोग गाड़ी के सामने सो रहे थे जबकि तीन महिलाएं गाड़ी में ही सो रही थीं, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना में गाड़ी के सामने सो रहे चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीनों महिलाएं घायल हो गईं।

गुनावत ने बताया कि इस दुर्घटना में बाल-बाल बचे 60 वर्षीय प्रेम नारायण ने मृतकों की पहचान सुरेश सैनी, सुरेश बाजपेयी, उनकी पत्नी और रामसागर अवस्थी के रूप में की है। ये सभी कानपुर के निवासी थे। इनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस गाड़ी को टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन का पता लगा रही है।

इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। (इनपुट एजेंसी)

Edited By : Chetan Gour