लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य आज पारिवारिक विवाद की वजह से खबरों में हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह चरम पर है। पटना के राबड़ी आवास में 'चप्पलकांड' तक हो गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने घोषणा की है कि वो खुद को अपने परिवार से दूर कर रही हैं और राजनीति से भी हट रही हैं।