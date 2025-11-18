Weather Update : मध्यप्रदेश में कोल्ड वेव का कहर, यूपी और बिहार में छाया कोहरा, जानिए कहां कैसा है मौसम?

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का दर्द एक बार फिर छलका है। भोपाल में किरार समाज के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में सीएम बदलना मेरी परीक्षा की घड़ी थी, मोहन यादव का नाम तय हुआ तो भी माथे पर बल नहीं पड़ा रिएक्शन तो बहुत हो सकते थे।