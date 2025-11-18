मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (08:36 IST)

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED ने कसा शिकंजा, वित्तिय गड़बड़ी का मामला

al falah university
AL Falah University news in hindi : दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले से तार जुड़ने के बाद हरियाणा की फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ीं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय और दिल्ली के ओखला स्थित कार्यालय समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यूनिवर्सिटी के खिलाफ वित्तिय गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
 
अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के लिए एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस तक कई जांच एजेंसियां डटी हुई है। वित्तिय गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद ईडी भी एक्शन में आई है। ईडी टीम ये पता लगा रही है कि आखिर यूनिवर्सिटी के खातों में फंडिंग कहां से आ रही थी। देश-विदेश से अब तक यूनिवर्सिटी को कितना फंड मिला है। 
 
प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी को मिले फंड को कहां-कहां उपयोग किया गया। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई।
 
बुलडोजर भी चलेगा : हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। फरीदाबाद में प्रशासनिक स्तर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है। आतंकी साजिश के खुलासे के बाद अब जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुली है।
 
विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 80 एकड़ परिसर के विस्तार दौरान कई सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही, बिना स्वीकृति के कई इमारतें भी बनाई गई। अब प्रशासन विश्वविद्यालय के अवैध निर्माण को ढहाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही यहां बुलडोजर चलते दिखाई दे सकते हैं। ALSO READ: Delhi Blast : अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी
 
आतंक का फरीदाबाद कनेक्शन : गौरतलब है कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर एक आई20 कार पर हुए आतंकी हमले के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। ब्लास्ट में शामिल डॉ उमर नबी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी। 
 
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्‍तार की गई आतंकी डॉ शाहीन का संबंध भी इसी यूनिवर्सिटी से रहा है। इसके बाद फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान श्रीनगर के नौगाम में बड़ा धमाका हुआ था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने साफ किया कि यह साजिश नहीं बल्कि हादसा था।
edited by : Nrapendra Gupta
हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावाBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए।

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयानSheikh Hasinas death sentence News : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा ए मौत देने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत में

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत मेंDelhi Red Fort bomb attack case : दिल्ली लाल किला बम हमले का कहर कश्मीरियों पर बरपना आरंभ हो चुका है। जहां दर्जनों कश्मीरी पुलिस की गिरफ्त में हैं तो एक ने पूछताछ के उपरांत आत्मदाह करने जैसा कदम भी उठा लिया। हालांकि मृतक का बेटा अभी पुलिस हिरासत में है। दोनों का कसूर इतना था कि वे उन डॉक्टरों के पड़ोसी थे, जिन्हें हमले के लिए तलाशा जा रहा है।

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दिया

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दियाdaughter in law crushed father in laws private part in Bihar: बिहार के मोतिहारी जिले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत एक महिला ने बुजुर्ग ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचल दिया। महिला ने बुजुर्ग के सिर पर भी वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है।

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घर

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घरLalu Yadav family controversy : रोहिणी आचार्य के परिवार छोड़ने और पार्टी के इस्तीफे पर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है। रोहिणी के आरोपों से परिवार एक और सोशल मीडिया गरमाया हुआ है तो दूसरी और लालू की 3 और बेटियों ने अपना घर छोड़ दिया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: दिल्ली की हवा बहुत खराब, क्या है अक्षरधाम और आनंद विहार का AQI

LIVE: दिल्ली की हवा बहुत खराब, क्या है अक्षरधाम और आनंद विहार का AQILatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में मंगलवार को भी जहरीली धुंध की एक परत छाई हुई है। अक्षरधाम से आनंद विहार तक कई इलाकों में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में है। पल पल की जानकारी...

और कठिन हुई शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की राह

और कठिन हुई शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की राहछात्र और युवा वर्ग के आंदोलन और इसके दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और हत्या के दौर के बाद बीते साल पांच अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। उनकी गैरमौजूदगी में ही अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पांच आरोपों का दोषी मानते हुए उनको मौत की सजा सुनाई है। विडंबना यह है कि जिस न्यायाधिकरण ने यह सजा सुनाई है उसका गठन युद्ध अपराधों की जांच के लिए खुद हसीना ने ही किया था।

नाथनगरी में गूंजेगी सभ्यता की 5000 साल पुरानी गाथा, योगी सरकार का पर्यटन और रोजगार पर विशेष जोर

नाथनगरी में गूंजेगी सभ्यता की 5000 साल पुरानी गाथा, योगी सरकार का पर्यटन और रोजगार पर विशेष जोरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना से नाथ नगरी बरेली अब सांस्कृतिक–आध्यात्मिक कला के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होने जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गों, धार्मिक स्थलों और सरकारी परिसरों में 19 भव्य फोकस वॉल का निर्माण किया जाएगा।

Delhi bomb blast : दिल्ली बम धमाके के दोषियों को अमित शाह की खुली चेतावनी, पाताल से ढूंढकर देंगे सख्त सजा

Delhi bomb blast : दिल्ली बम धमाके के दोषियों को अमित शाह की खुली चेतावनी, पाताल से ढूंढकर देंगे सख्त सजाकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर लाएंगे और उनके लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित करेंगे। शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, विधायकों की बैठक में क्या बोले

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, विधायकों की बैठक में क्या बोलेलालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य आज पारिवारिक विवाद की वजह से खबरों में हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह चरम पर है। पटना के राबड़ी आवास में 'चप्पलकांड' तक हो गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने घोषणा की है कि वो खुद को अपने परिवार से दूर कर रही हैं और राजनीति से भी हट रही हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
