मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  Chief Minister Yogi inspected preparations for flag hoisting ceremony in Ayodhya
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
अयोध्या , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (20:15 IST)

मुख्‍यमंत्री योगी ने किया अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्ष

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान के समक्ष टेका माथा, पूजा-अर्चना के साथ की अयोध्या दौरे की शुरुआत, श्रीरामलला दरबार में आरती कर मुख्यमंत्री ने जाना मंदिर निर्माण की प्रगति का हाल

Chief Minister Yogi Adityanath
flag hoisting ceremony in Ayodhya: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत संकट मोचन हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन से की, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।
 
हनुमानगढ़ी में किया पूजन, प्रदेश के लिए मांगा कल्याण : हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान के समक्ष शीश नवाने तथा पूजन-दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे श्रीरामलला विराजमान के दरबार पहुंचे। यहां आरती के बाद उन्होंने प्रभु श्रीराम के चरणों में शीश झुकाया और परिक्रमा करते हुए मंदिर निर्माण की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया।
 
ट्रस्ट ने दी विस्तृत जानकारी : दर्शन-पूजन के उपरांत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगामी चरणों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
 
श्रद्धालुओं ने किया स्वागत : श्रीरामलला के दर्शन के बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकले तो बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने भी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान जय श्रीराम के नारे से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा।
 
हेलीपैड पर हुआ भव्य स्वागत : अयोध्या आगमन पर रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायकगण वेद प्रकाश गुप्ता, अमित सिंह चौहान, रामचंद्र यादव, अभय सिंह, चंद्रभानु पासवान, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी का यह नवंबर माह का पहला अयोध्या दौरा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
