बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 19 नवंबर 2025 (17:36 IST)

Nitish kumar ने राज्यपाल को दिया इस्तीफा, स्पीकर पद को लेकर बनी BJP-JDU में सहमति, कल 10वीं बार लेंगे शपथ

Bihar Assembly Elections 2025
बिहार में नई सरकार गठन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जेडीयू विधायक दल और बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बुधवार को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया। 
इसके साथ ही उनके एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया।  इसमें सभी घटक दलों जदयू, बीजेपी, लोजपा (रामविलास), HAM और आरएलएम के विधायक मौजूद रहे। बैठक में स्पीकर के पद के लिए सहमति बनी। स्पीकर के पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी में पेंज फंसा हुआ है। 
 
बैठक में स्पीकर पद बीजेपी को देने की सहमति बनी। मीडिया खबरों के मुताबिक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। पटना में गांधी मैदान पर कल सुबह 11.30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। नीतीश कुमार 10वीं बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।    Edited by : Sudhir Sharma
