टिकट कटने पर फूट फूटकर रोए थे मदन शाह, क्या राजद और तेजस्वी को लगा उनका श्राप?
Bihar News in hindi : बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बीच राजद नेता मदन शाह का पिछले महीने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने टिकट कटने के बाद आरजेडी को 25 सीटों पर सिमटने का श्राप दिया था। कहा जा रहा है कि राजद और तेजस्वी यादव को उनका ही श्राप लगा है।
राजद नेता मदन शाह मधुबन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनके स्थान पर संध्या रानी को टिकट दे दिया। टिकट कटने पर खासे निराश थे। वे फूट फूटकर रोए।
इसके बाद उन्होंने तेजस्वी पर हमला करते हुए उन्हें घमंडी हैं करार दिया। शाहन ने कहा कि वे लोगों से मिलते नहीं। वे टिकट बांट रहे हैं। संजय यादव ये सब कर रहे हैं। मैं यहां मरने आया हूं। लालू यादव मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे लेकिन भाजपा के एजेंट को टिकट दिया।
मदन शाह ने दावा किया था कि मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने अपनी जमीन तक बेच दी। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मदन शाह का ये श्राप एकदम सच साबित हुआ और विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर सिमटकर रह गई।
गौरतलब है कि पार्टी को मधुबन सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा नेता राणा रनधीर ने यहां 5492 वोटों से राजद की संध्या रानी को मात दी। जनसुराज पार्टी के विजय कुमार कुशवाहा 5383 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
