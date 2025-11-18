Delhi Blast : एनआईए जांच में बड़ा खुलासा, हमास की तरह पूरे देश में ड्रोन हमले की थी साजिश
Delhi Blast Updates :
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए आत्मघाती हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। इस बीच धमाके की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पूरे देश में हमास की तरह राकेश और ड्रोन हमले की थी साजिश थी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में जड़े जमा रहा था माड्यूल। ALSO READ: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED ने कसा शिकंजा, वित्तिय गड़बड़ी का मामला
एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल छोटे रॉकेट बनाने की तैयारी में था, इनका इस्तेमाल आंतकियों द्वारा योजनाबद्ध सीरियल ब्लास्ट यानी सिलसिलेवार धमाकों में किया जाना था। आतंकियों ने हमास की तरह ड्रोन अटैक की योजना बनाई थी। भीड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराकर कई लोगों को मारने की साजिश रची गई थी।
एनआई ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉ उमर नबी का सहयोगी बताया जा रहा है। उमर ने कई महिनों तक ब्रेन वॉश कर जसीर को आत्मघाती हमलावर बनने के लिए राजी किया था।
बताया जा रहा है कि एनआईए द्वारा की गई गिरफ्तारी से आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसी इस माड्यूल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta