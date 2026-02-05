गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. parliament-budget-session-2026-pm-modi-speech-manoj-tiwari-allegation-opposition-protest
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (13:47 IST)

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

narendra modi
manoj tiwari allegation opposition: संसद के बजट सत्र (फरवरी 2026) में बुधवार को वह स्थिति देखने को मिली जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होने वाले थे, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी (BJP MP Manoj Tiwari) ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।

महिला सांसदों को बनाया 'मानवीय ढाल'

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने एक सोची-समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की।
 
उन्होंने कहा कि आज जो सदन में हुआ वह डरावना था। विपक्षी सांसदों ने न केवल वेल (Well) का उल्लंघन किया, बल्कि सत्ता पक्ष की सीटों तक आ गए। उन्होंने जानबूझकर महिला सांसदों को आगे कर एक 'शील्ड' (Shield) बनाई ताकि वे प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच सकें। उनके हाव-भाव देखकर लग रहा था कि वे पीएम मोदी पर हमला भी कर सकते थे।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी का आरोप कितना सही है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष ने यह जरूर कहा था कि चूंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं बोलने दिया जाएगा। आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण को शांति से सुना जाता है, लेकिन 2026 के इस सत्र में विपक्ष के 'आक्रामक रुख' ने संसदीय परंपराओं पर नई बहस छेड़ दी है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम

गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बात

गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बातयूपी के गाजियाबाद में बेहद हैरान करने और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। दरअसल, तीन सगी बहनों ने अपने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है।

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Video

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Videoआज संसद के बजट सत्र में खूब हंगामा हुआ। इस बीच संसद परिसर से आज एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर संसद की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठे। गनीमत रही कि पास ही खड़े समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरने से बचा लिया।

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैं

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैंबजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित होती रही। आखिरकार कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे, लेकिन हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका। जब लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे शुरू हुई तो भाजपा सांसद पीपी चौधरी प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए।

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसू

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसूमध्यप्रदेश के नीमच से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है। रानपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में मौत बनकर आए मधुमक्खियों के झुंड और 20 मासूम जिंदगियों के बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो गईं कंचनबाई मेघवाल।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवाद

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवादNishikant Dubey vs Rahul Gandhi: संसद में चीन और सीमा विवाद पर बहस के दौरान मर्यादा तार-तार हो गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिस पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है।

और भी वीडियो देखें

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोपmanoj tiwari allegation opposition: संसद के बजट सत्र (फरवरी 2026) में बुधवार को वह स्थिति देखने को मिली जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होने वाले थे, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतरा

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतराT20 World Cup 2026 IND vs PAK Match : टी20 वर्ल्ड कप या किसी भी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खास है। भारत-पाक मैच हमेशा दर्शकों को रोमांच और उत्साह से भर देता है और ब्रॉडकास्टर्स के लिए यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम माना जाता है।

CM योगी सख्त, यूपी में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, मांझे से मौत पर दर्ज होगा हत्या मुकदमा

CM योगी सख्त, यूपी में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, मांझे से मौत पर दर्ज होगा हत्या मुकदमाCM Yogi on Chinese Manjha: उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी के शौकीनों और दुकानदारों के लिए बड़ी चेतावनी! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों को गंभीरता से लेते हुए इसे 'हत्या' की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है।

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: गोल्ड टूटा सिल्वर सस्ता, देखें आज के शहरवार रेट

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: गोल्ड टूटा सिल्वर सस्ता, देखें आज के शहरवार रेटGold Silver Price Today : अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भारतीय सराफा बाजार और कमोडिटी मार्केट में भी सोना चांदी धड़ाम हो गया। वायदा कारोबार में आज सुबह करीब 9 बजे सोना 2,920 रुपए गिरकर 1,50,126 रुपए प्रति किलो हो गया। चांदी भी 6 फीसद की गिरावट के साथ 2,52,719 पर पहुंच गई।

बलूचिस्तान में 3 दिन की खूनी जंग: नुश्की में घर-घर घुसे विद्रोही, पाक सेना ने ड्रोन-हेलीकॉप्टर से बरसाए गोले

बलूचिस्तान में 3 दिन की खूनी जंग: नुश्की में घर-घर घुसे विद्रोही, पाक सेना ने ड्रोन-हेलीकॉप्टर से बरसाए गोलेBalochistan Violence: पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इस वक्त 'युद्ध क्षेत्र' में तब्दील हो चुका है। दक्षिण-पश्चिमी शहर नुश्की (Nushki) में तीन दिनों तक चली भीषण गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने शहर को विद्रोहियों के कब्जे से वापस छीन लिया है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com