शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Court order against Pappu Yadav in a 31 year old case
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना (बिहार) , शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (00:37 IST)

पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला...

Pappu Yadav has been arrested by police
Pappu Yadav has been arrested by police : 31 साल पुराने एक मामले में बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया गया है। पटना की एक विशेष अदालत की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास पहुंची और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर पर धोखाधड़ी करके मकान किराए पर लेने का आरोप है। लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से यह मामला बढ़ता जा रहा था। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस सिविल ड्रेस में रात को उन्हें गिरफ्तार करने आई। उन्होंने इसे साजिश बताया।

खबरों के अनुसार, 31 साल पुराने एक मामले में बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया गया है। पटना की एक विशेष अदालत की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास पहुंची और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर पर धोखाधड़ी करके मकान किराए पर लेने का आरोप है।
लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से यह मामला बढ़ता जा रहा था। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस सिविल ड्रेस में रात को उन्हें गिरफ्तार करने आई। उन्होंने इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा, मुझे आशंका है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई है।

मौके पर पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। यादव का आरोप है कि पटना पुलिस उनकी हत्या करना चाहती है। बिना वारंट के पटना पुलिस उनके आवास पर पहुंची और जबरन उनको ले जा रही थी। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एक पुराने मामले में कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद की जा रही है।
3 दिन पहले कोर्ट ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरुद्ध कुर्की-जब्ती का आदेश निर्गत किया था, जिसमें पप्पू यादव कोर्ट नहीं पहुंचे। यादव ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि मैं चूंकि नीट छात्रा की हत्या के मामले में लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, जो सरकार और पटना पुलिस को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए पटना पुलिस मुझे मरवाना चाहती है।

यादव ने पुलिसकर्मी पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक सिविल ड्रेस में दीपक नाम के एक दारोगा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। यादव ने कहा कि युवा उद्यमी सूरज बिहारी की हत्या फिर भी एक हत्यारे को न पकड़ पाने वाली बिहार पुलिस के कारण आज सूरज के पिता उद्यमी जवाहर यादव का देहांत हो गया।
यादव ने कहा कि उनके हत्यारों की आरती उतारने वाली बिहार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने 5 थानों की पुलिस लेकर पहुंची। मुझे आशंका है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई है। गौरतलब है कि पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है। वह बिहार के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com