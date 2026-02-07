शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :फरीदाबाद (हरियाणा) , शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (20:47 IST)

सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, टूटकर गिरा झूला, कई घायल, मची अफरातफरी

Surajkund fair swing accident case
Surajkund fair swing accident case : हरियाणा के फरीदाबाद में विश्वप्रसिद्ध सूरजकुंड मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मेले में 'सुनामी' नाम का झूला अचानक टूटकर गिर पड़ा। हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस हादसे से कुछ देर पहले ही मेला परिसर के गेट संख्या 2 का पल्ला गिरने से एक बच्चा और एक अधेड़ व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद मेले में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने झूले के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम झूले के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही है। हादसे के बाद शाम का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।

खबरों के अनुसार, विश्वप्रसिद्ध हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मेले में 'सुनामी' नाम का झूला अचानक टूटकर गिर पड़ा। हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मेले में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने झूले के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया।
इस हादसे से कुछ देर पहले ही मेला परिसर के गेट संख्या 2 का पल्ला गिरने से एक बच्चा और एक अधेड़ व्यक्ति घायल हो गया। गेट नंबर दो हिल रहा था। ऐसे में मेला प्रबंधन के कर्मचारी गेट को ठीक कर रहे थे। उन्होंने लोगों को उस तरफ जाने से रोका हुआ था। इस दौरान हवा के झोंके के साथ गेट गिर गया।
झूले में लगभग 15 लोग सवार थे। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम झूले के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही है। हादसे के बाद शाम का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मौके पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई।
