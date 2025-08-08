शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. In fair separated sister will tie a Rakhi to brother after 60 years
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: बिजनौर , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (22:27 IST)

मेले में बिछड़ी बालेश 60 साल बाद बांधेगी भाई को राखी

In fair separated sister will tie a Rakhi to brother after 60 years
Bijnor Uttar Pradesh News : कहते हैं कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कभी-कभी वक्त की धुंध में धुंधले पड़ने लगते हैं। रक्षा कवच का यह पवित्र त्योहार भरोसे और प्यार का बंधन है। इस रक्षाबंधन पर बिजनौर जिले से एक सच्ची कहानी ने वक्त की धुंध को हटाते हुए भाई-बहन के मिलन की कहानी पेश की है। 60 साल पहले एक मेले में अपने परिवार से बिछड़ी बालेश आखिरकार अपने सगे भाई से मिल गई है और इस बार राखी का धागा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पुनर्मिलन की गवाही बन रहा है।

मेले में बिछड़ी बालेश की कहानी रूपहले पर्दे की तरह सुखद है, जो 1960 में गंगा स्नान मेले से शुरू होती है। जहां 9 साल की बालेश भारी भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गई। मेला खत्म हुआ, लेकिन परिवार से बिछड़ी बालेश और उनके परिवार की तलाश अधूरी रह गई। उसी दौरान इस बच्ची को एक अजनबी दंपति जबरन अपनी 'भानजी' बताकर फर्रुखाबाद जिले के पकाना गांव ले गए। वहीं से बालेश को एक नई पहचान मिली।

फर्रुखाबाद में बालेश ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, शादी और बच्चे हुए। शादी के बाद बालेश ने पति से भी कहा कि वह अपने बिछड़े परिवार से मिलना चाहती है, पति ने भी उसकी यह हसरत पूरी नहीं की। समय गुजरता गया, उसके पोते-पोती भी जवान होकर नौकरी करने लगे। 60 के दशक से अपने पैतृक परिवार की दूरी बालेश को अब भी खल रही थी, अपनों से मिलने की चाह में वो बेचैन हो उठती और दिल में खालीपन बना हुआ था।

वर्षों बीत जाने के बाद भी बालेश की यादों में बिजनौर की तस्वीर धुंधली नहीं पड़ी। कहानी में उस समय एक नया मोड़ आया, जब भारतीय सेना में कार्यरत पोता प्रशांत बालेश की कहानी सुन रहा था। पोते ने दादी की कहानी सुनी तो उसे लगा बिजनौर में खोए परिवार से उनको मिलवाना चाहिए। कहानी के टुकड़ों को जोड़कर उसने सच्चाई तक पहुंचने की ठान ली। बिना किसी को कुछ बताए वह बीती तीन तारीख में बिजनौर के कभोर गांव आ गया।

गांव में जानकारी लेते हुए दादी के भाई के घर पहुंचा और बताया कि वह बालेश का पोता है। पहले बालेश के भाई-भतीजों को विश्वास, वीडियो कॉल पर गांव की पहचान और पुरानी बातें पूछीं तो सब सच था, फिर बिछड़ी बहन को वापस लाने उसके भाई का परिवार बालेश के पास पहुंच गया। बालेश भाई के पोते के साथ जैसे ही गांव आई तो अनुभव की चाशनी में डूबी बुजुर्गों की आंखों ने एक झलक में बालेश को पहचान लिया। वह पल सिर्फ पहचान का नहीं, एक टूटे रिश्ते के फिर से जुड़ने का था।

कभोर गांव में बालेश के लौटने पर खुशी मनाई जाने लगी, रक्षाबंधन का पर्व कुछ घंटों बाद मनाया जाएगा, ऐसे में 60 वर्षों बाद बालेश अपने सगे भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की जिजीविषा, विश्वास और प्रेम की जीत है।
बालेश का अपने भाइयों से मिलना यह सिद्ध करता है कि खून के रिश्ते वक्त, दूरी और हालात से ऊपर होते हैं। वे टूटते नहीं, बस समय की परतों में छिप जाते हैं और जब भावनाएं सच्ची हों, तो एक दिन फिर सामने आकर खड़े होते हैं। कभोर गांव में बालेश और उसका बिछड़ा परिवार यादों और फिर से जुड़े रिश्तों की मिठास से बंध गए हैं।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासन

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासनअस्‍पताल, दफ्तर और मजदूरी पर जाने वाले आम लोगों का भगवान कौन?

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडीTejashwi Yadav News : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है तथा उन्हें 16 अगस्त तक अपना फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने का निर्देश दिया। पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया।

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राज

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राजPM Modi Mann ki Baat : सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से सरकार को अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ ली

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ लीRahul Gandhi in Vote Adhikar rally : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोPune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की।

और भी वीडियो देखें

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत कर रही योगी सरकार

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत कर रही योगी सरकारLabour Welfare Schemes: योगी सरकार ने श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अब श्रमिकों के जीवन में बदलाव का उदाहरण बन चुका है। श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि योगी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतार कर बदलाव सुनिश्चित कर रही है।

प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियानChief Minister Youth Entrepreneur Development Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं।

अयोध्या में दिखेंगे दक्षिण भारत के तीन महान संगीतज्ञ

अयोध्या में दिखेंगे दक्षिण भारत के तीन महान संगीतज्ञBrihaspati Kund Ayodhya: प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या के ऐतिहासिक कुंडों का जीर्णोद्धार करा रही है। बदहाल रहे अब तक कई कुंडों का स्वरुप बदल चुका है। इसी क्रम में टेढ़ीबाजार स्थित बृहस्पति कुंड का सौंदर्य करण कराया जा रहा है। यह कुंड दक्षिण भारत के पर्यटकों को भी खूब भाएगा।

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडीTejashwi Yadav News : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है तथा उन्हें 16 अगस्त तक अपना फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने का निर्देश दिया। पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया।

योगी राज में वंचितों को मिला हक, गांव-गांव पहुंची विकास की रोशनी

योगी राज में वंचितों को मिला हक, गांव-गांव पहुंची विकास की रोशनीYogi Government: योगी सरकार ने पिछले 8 साल में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। 2017 से पहले लोकहित की योजनाएं असली पात्र तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थीं। योजनाओं का लाभ दिलाने में जाति-मत और मजहब को आधार बनाया जाता था, प्रदेश को गरीबी से मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकारों के पास किसी भी तरह का रोडमैप नहीं था।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com