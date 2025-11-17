दिल्ली ब्लास्ट पर NIA का बड़ा खुलासा, आत्मघाती हमला माना

Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर नबी के मददगार माने जाने वाले आमिर राशिद अली को अदालत में पेश किया। जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी ने पहली बार स्वीकार किया है कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर आई20 कार में हुआ धमाका एक आत्मघाती हमला था। ALSO READ: Delhi Blast : अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर नबी के मददगार माने जाने वाले आमिर राशिद अली को अदालत में पेश किया। जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी ने पहली बार स्वीकार किया है कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर आई20 कार में हुआ धमाका एक आत्मघाती हमला था।

आमिर राशिद अली को एनआईए ने रविवार को गिरफ्तार किया था। वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर का रहने वाला है। एनआईए के अनुसार, आमिर राशिद अली पिछले 6 महीनों से संपर्क में थे और धमाके की योजना के दौरान लगातार बातचीत कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि कार आमिर के नाम से ही रजिस्टर्ड थी और उसने ही कश्मीर से दिल्ली आकर डॉक्टर उमर को कार मुहैया कराई थी, इस कार में विस्फोटक लगाया गया था। दिल दहला देने वाले इस धमाके में 13 लोग मारे गए थे।

मोदी सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला माना था हालांकि यह भी दावा किया गया था कि धमाका सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी से घबराए आरोपी द्वारा किया गया एक जल्दबाजी वाला ब्लास्ट था।

बहरहाल एनआई की जांच में साफ हो गया है कि यह किसी अप्रत्याशित घटना या दबाव में किया गया विस्फोट नहीं था बल्कि यह पूर्व नियोजित और साजिश के तहत किया गया आतंकी हमला था। इसका उद्देश्य देश में आतंक फैलाना था। एनआईए इस मामले में अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

edited by : Nrapendra Gupta