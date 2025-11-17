Weather Update : कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, जानिए कहां पड़ेगी जमकर ठंड
Weather Update News : देश से मानसून विदा हो चुका, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर अब भी जारी है। जिससे कारण इन राज्यों में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं उत्तर भारत में सर्दी का सितम शुरू होने वाला है। पूर्वी और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। मध्यप्रदेश में इस बार नवंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात भोपाल और इंदौर में पारा 6.4 डिग्री तक दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते 2 दिन और मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर रहेगा। मध्य प्रदेश में आज 23 जिलों में कोल्डवेव और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते 2 दिन और मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर रहेगा। मध्य प्रदेश में आज 23 जिलों में कोल्डवेव और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ती ठंड व शीतलहर को देखते हुए मध्य प्रदेश में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इंदौर भोपाल के स्कूलों में अब तक बदलाव नहीं किया गया है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने मैदानों में रात का तापमान और नीचे कर दिया है।
पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में ठंड का असर तेज रहा। पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर और गंभीर शीतलहर दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी ठंडी हवाओं का असर जारी रहा। दक्षिण भारत में एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और अंडमान-निकोबार में आज (17 नवंबर) से 22 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है।
कई जगहों पर तेज बारिश, बिजली चमकने और गरज वाले बादलों की स्थिति बन सकती है। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्का कोहरा भी दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के कारण हल्की शीतलहर का अलर्ट जारी है।
बिहार में सुबह-शाम ठंड काफी बढ़ गई है। कई जगहों पर कोहरे की संभावना है। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में ठंड ज्यादा है और तापमान सामान्य से काफी नीचे है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है।
राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया।
