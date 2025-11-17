नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ, PM मोदी भी समारोह में होंगे शामिल
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को भारी बहुमत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पल पल की जानकारी...
08:04 AM, 17th Nov
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग आज बैठक करेंगे। इसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में चुनाव परिणामों तथा संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
07:43 AM, 17th Nov
-नीतीश कुमार ने आज सुबह 11.30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। बैठक के बाद राज्यपाल को सौंप देंगे इस्तीफा। नई सरकार के गठन का दावा भी करेंगे।
-पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को हो सकता है नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना।
07:42 AM, 17th Nov
बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर फैसला सुनाएगा।