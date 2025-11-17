ISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।