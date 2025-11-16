रविवार, 16 नवंबर 2025
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: रविवार, 16 नवंबर 2025 (00:19 IST)

लखीमपुर खीरी : गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों में शामिल सुहैल के घर से छापेमारी में काले रंग का कपड़ा ATS ने किया बरामद

लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में उस समय खलबली मच गई जब गुजरात एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कस्बे निवासी मोहम्मद सुहैल के घर पहुंचकर छापेमारी की। गुजरात में पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकियों में सुहैल का नाम सामने आया था। 8 नवंबर को बनासकांठा जिले से सुहैल को गिरफ्तार किया गया था। इसी सिलसिले में सोमवार को गुजरात एटीएस की टीम सुहैल के घर पहुंची और उसके परिजनों से पूछताछ की।

सिंगाही निवासी और पेशे से ट्रैक्टर मिस्त्री मोहम्मद सलीम का बेटा सुहैल करीब तीन वर्ष पहले हाफिज की तालीम लेने मुजफ्फरनगर गया था। परिवार के अनुसार, लगभग 15 दिन पहले वह गुजरात के लिए निकला था, जहां एटीएस ने उसे संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हिरासत में ले लिया। सुहैल पर आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ाव का शक जताया जा रहा है, जिसकी पड़ताल केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां कर रही हैं।
मामले की तह तक पहुंचने के लिए गुजरात एटीएस पहले मुजफ्फरनगर के उसी मदरसे में भी छापा मार चुकी है, जहां सुहैल ने पढ़ाई की थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने मदरसे के मौलवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर कई घंटों तक सवाल किए और वहां से कई अहम दस्तावेज व रिकॉर्ड जब्त किए थे। एजेंसियां अब सुहैल की गतिविधियों, संपर्कों और मिलने वालों लोगों की कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क खंगालते हुए साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।

एटीएस की टीम लगभग डेढ़ घंटे सुहैल के घर रही, इस दौरान उन्होंने उसके पिता मोहम्मद सलीम खान से लंबी पूछताछ की और घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान टीम को उर्दू में लिखावट वाला एक काले रंग का कपड़ा मिला, जिसे शक के आधार पर कब्जे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कपड़े पर उर्दू में 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' लिखा हुआ था। एटीएस काले रंग के कपड़े पर लिखे की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका इस्तेमाल किस संदर्भ में कहां किया जाना था।
परिवार का कहना है कि सुहैल बीते तीन साल से मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में रहकर कुरान की तालीम ले रहा था। इसके बाद अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने उसे हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद से परिवार सदमे में है। सुहैल के भाई वसीम ने बताया कि करीब दस–बारह अधिकारी घर आए थे। उन्होंने अब्बू से पूछताछ की और घर में रखा काला कपड़ा लेकर चले गए। हमें नहीं पता कि सुहैल किस मामले में पकड़ा गया है।

स्थानीय लोगों में इस छापेमारी को लेकर हड़कंप मच गया, हर शख्स सुहैल के परिवार को शक की निगाहों से देखने लगा, गांव में तरह-तरह की चर्चा होने लगी। सुहैल दीनी तालिम लेने के बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल कैसे हो गया? यह बात सबको चौंकाने वाली थी, हालांकि कुछ लोग आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी न हो, किसी भी नतीजे पर न पहुंचने की बात कह रहे हैं।
फिलहाल गुजरात एटीएस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सुहैल से अहमदाबाद में पूछताछ जारी है और बरामद किए गए सामान की फॉरेंसिक तथा तकनीकी जांच भी करवाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
