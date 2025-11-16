लखीमपुर खीरी : गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों में शामिल सुहैल के घर से छापेमारी में काले रंग का कपड़ा ATS ने किया बरामद

लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में उस समय खलबली मच गई जब गुजरात एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कस्बे निवासी मोहम्मद सुहैल के घर पहुंचकर छापेमारी की। गुजरात में पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकियों में सुहैल का नाम सामने आया था। 8 नवंबर को बनासकांठा जिले से सुहैल को गिरफ्तार किया गया था। इसी सिलसिले में सोमवार को गुजरात एटीएस की टीम सुहैल के घर पहुंची और उसके परिजनों से पूछताछ की।





मामले की तह तक पहुंचने के लिए गुजरात एटीएस पहले मुजफ्फरनगर के उसी मदरसे में भी छापा मार चुकी है, जहां सुहैल ने पढ़ाई की थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने मदरसे के मौलवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर कई घंटों तक सवाल किए और वहां से कई अहम दस्तावेज व रिकॉर्ड जब्त किए थे। एजेंसियां अब सुहैल की गतिविधियों, संपर्कों और मिलने वालों लोगों की कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क खंगालते हुए साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।







ALSO READ: गुजरात ATS ने 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम एटीएस की टीम लगभग डेढ़ घंटे सुहैल के घर रही, इस दौरान उन्होंने उसके पिता मोहम्मद सलीम खान से लंबी पूछताछ की और घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान टीम को उर्दू में लिखावट वाला एक काले रंग का कपड़ा मिला, जिसे शक के आधार पर कब्जे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कपड़े पर उर्दू में 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' लिखा हुआ था। एटीएस काले रंग के कपड़े पर लिखे की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका इस्तेमाल किस संदर्भ में कहां किया जाना था।

परिवार का कहना है कि सुहैल बीते तीन साल से मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में रहकर कुरान की तालीम ले रहा था। इसके बाद अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने उसे हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद से परिवार सदमे में है। सुहैल के भाई वसीम ने बताया कि करीब दस–बारह अधिकारी घर आए थे। उन्होंने अब्बू से पूछताछ की और घर में रखा काला कपड़ा लेकर चले गए। हमें नहीं पता कि सुहैल किस मामले में पकड़ा गया है।







ALSO READ: गुजरात में पीएम मोदी ने बताया, कौन है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन स्थानीय लोगों में इस छापेमारी को लेकर हड़कंप मच गया, हर शख्स सुहैल के परिवार को शक की निगाहों से देखने लगा, गांव में तरह-तरह की चर्चा होने लगी। सुहैल दीनी तालिम लेने के बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल कैसे हो गया? यह बात सबको चौंकाने वाली थी, हालांकि कुछ लोग आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी न हो, किसी भी नतीजे पर न पहुंचने की बात कह रहे हैं।

फिलहाल गुजरात एटीएस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सुहैल से अहमदाबाद में पूछताछ जारी है और बरामद किए गए सामान की फॉरेंसिक तथा तकनीकी जांच भी करवाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

