शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  4. PM Modi in gujarat says, who is india biggest enemy
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भावनगर , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (13:40 IST)

गुजरात में पीएम मोदी ने बताया, कौन है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन

modi
PM Modi Gujarat Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा।
 
पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज विश्वबंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना ही होगा।
 
उन्होंने कहा कि आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को चार-चार, पांच-पांच साल पहले हासिल कर रहा है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक हमें विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए- Chip हो या Ship, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत Maritime Sector भी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म करने जा रहा है। सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दे दी है।
 
उन्होंने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया, इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया, जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे- लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। दुनिया के बाजार से अलग-थलग रखा। कांग्रेस सरकार की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया।
edited by : Nrapendra Gupta
सिर फूल जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रीढ़ लंबी हो जाती है, दवा ले नहीं सकते

सिर फूल जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रीढ़ लंबी हो जाती है, दवा ले नहीं सकतेअंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताए अंतरिक्ष के अनुभव, कहा- सहनशक्ति की कठिन परीक्षा

डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया झटका, बगराम में अड्‍डा बनाना चाहता है अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया झटका, बगराम में अड्‍डा बनाना चाहता है अमेरिकाDonald Trump News: चीन और तालिबान ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चीन की सीमा के पास स्थित अफगानिस्तान की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की बात कही थी।

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोप

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोपअपने खास अंदाज में इंदौर का ट्रैफिक संभालने वाले डांसिंग कॉप रंजीत सिंह (Dancing Cop Ranjit Singh) की अचानक तबियत बिगड़ गई है। सीने में दर्द और घबराहट के बाद उन्हें इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल (Shelby Hospital) में एडमिट करवाया गया है। बता दें कि डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को हाल ही में लाइन अटैच (Line Attach) कर दिया गया है। पिछले दो दिनों से उन्‍हें लेकर विवाद चल रहा है।

राहुल के Gen-Z वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले- 'अर्बन नक्सली' की तरह बोलते हैं...

राहुल के Gen-Z वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले- 'अर्बन नक्सली' की तरह बोलते हैं...Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर ‘अर्बन नक्सली’ की तरह बयान देने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता ने ‘जेन-जेड’ को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें न तो संविधान पर भरोसा है और न ही वे संस्थाओं को मानते हैं। ‘जेन-जेड’ वे युवा हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है।

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...Imran Khan News : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर उन्हें और उनकी पत्नी को जेल में 'मानसिक यातना' दे रहे हैं ताकि वे टूटकर उनके सामने झुक जाएं। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 72 वर्षीय इमरान खान कई मामलों में 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं। वह फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।

इंदौर- भोपाल में गरबों पर गाइडलाइन, गैर-हिन्दुओं की गरबा में एंट्री पर गरमा रहा माहौल, क्‍या है Love Jihad कनेक्‍शन?

इंदौर- भोपाल में गरबों पर गाइडलाइन, गैर-हिन्दुओं की गरबा में एंट्री पर गरमा रहा माहौल, क्‍या है Love Jihad कनेक्‍शन?गरबों के पहले इसे लेकर माहौल भी गरमाने लगा है। दरअसल, पिछले कुछ समय में इंदौर से लेकर भोपाल में लव जिहाद के मामले में अचानक तेजी आई है। इंदौर तो लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही के दिनों यहां लव जिहाद के 74 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, वहीं, हिंदुओं के पर्व गरबा में गैर हिंदू युवकों द्वारा युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहे हैं

तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य भी हुई नाराज, क्या लालू परिवार में सबकुछ ठीक है?

तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य भी हुई नाराज, क्या लालू परिवार में सबकुछ ठीक है?Rohini Acharya News : बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा राजद (RJD) परिवार की अंदरुनी खींचतान को लेकर हो रही है। राष्‍ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार इस वक्त गहरे विवाद में फंसा नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के हालिया बयानों ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी का अंदरुनी माहौल अशांत है। रोहिणी की नाराज़गी ने यह साबित कर दिया है कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक दोनों है।

पाकिस्तान को बड़ा झटका, इन 3 राज्यों को मिलेगा सिंधु का पानी

पाकिस्तान को बड़ा झटका, इन 3 राज्यों को मिलेगा सिंधु का पानीSindhu Water : मोदी सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान जाने वाला सिंधु नदी का पानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वहां जलसंकट बढ़ने के आसार है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM बनाने की मांग के बीच नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बंद कमरे में हुई चर्चा से सियासी अटकलें तेज

ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM बनाने की मांग के बीच नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बंद कमरे में हुई चर्चा से सियासी अटकलें तेजज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होने और सिंधिया के ग्वालियर-चंबल में जबरदस्त सक्रियता ने प्रदेश में सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस बीच शुक्रवार रात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ग्वालियर-चंबल की सियासत के दिग्गज नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के घर अचानक पहुंचना और दोनों ही नेताओं के बीच बंद कमरे में आधे घंटे की मुलाकात को सियासी गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है।

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्‍यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्‍यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्टWeather Update News : देशभर में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ने के बाद तापमान और उमस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कहीं मध्‍यम तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक, मानसून अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
