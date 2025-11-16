सोनभद्र में पत्थर की खदान का एक हिस्सा ढहा, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका

उन्होंने कहा कि दबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास अल्ट्राटेक कंपनी, दुसान कंपनी, ओबरा पावर कंपनी और अन्य के सहयोग से किया जा रहा है।
#WATCH | सोनभद्र, उत्तर प्रदेश: सोनभद्र में कल एक पत्थर की खदान धंसने से लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक शव बरामद किया गया है। बचाव अभियान जारी है। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2025
(सोर्स: NDRF) pic.twitter.com/ovKNhh6BQD
घटना की जानकारी पर समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के साथ ही प्रशासन, पुलिस, खनन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचे।
