जनरल रावत का जीवन देशभक्ति की प्रेरणादायक मिसाल, CM धामी ने दी श्रद्धांजलि
CM Dhami pays tribute to CDS Rawat on his death anniversary: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है।
मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उनका अदम्य साहस, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण, उत्तराखंड एवं पूरे राष्ट्र के लिए सदैव गर्व का विषय रहेगा। इस अवसर पर राज्य के मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और श्रीमती सविता कपूर उपस्थित थे।
एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत, सैन्यभूमि उत्तराखंड के गौरव, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से चर्चा : मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट में कहा- गोवा के अरपोरा क्षेत्र में घटित गंभीर अग्निकांड के संदर्भ में प्राप्त मीडिया रिपोर्टों एवं स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के भी प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस आशंका के दृष्टिगत गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता की।
गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि प्रभावितों में यदि उत्तराखंड के नागरिक भी हों तो उनके परिजनों से संपर्क स्थापित करने, उनकी पहचान सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हर प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा, उपचार और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala