सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (12:49 IST)

जनरल रावत का जीवन देशभक्ति की प्रेरणादायक मिसाल, CM धामी ने दी श्रद्धांजलि

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
CM Dhami pays tribute to CDS Rawat on his death anniversary: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है।
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उनका अदम्य साहस, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण, उत्तराखंड एवं पूरे राष्ट्र के लिए सदैव गर्व का विषय रहेगा। इस अवसर पर राज्य के मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और श्रीमती सविता कपूर उपस्थित थे। 
एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत, सैन्यभूमि उत्तराखंड के गौरव, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। 
 
मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत से चर्चा : मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट में कहा- गोवा के अरपोरा क्षेत्र में घटित गंभीर अग्निकांड के संदर्भ में प्राप्त मीडिया रिपोर्टों एवं स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के भी प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस आशंका के दृष्टिगत गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता की। 
 
गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि प्रभावितों में यदि उत्तराखंड के नागरिक भी हों तो उनके परिजनों से संपर्क स्थापित करने, उनकी पहचान सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हर प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा, उपचार और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताChief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीदIndigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधी

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधीRahul Gandhi News : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। निमंत्रण नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता, जिस भी देश में जाते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।

LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, क्या बोले पीएम मोदी?

LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, क्या बोले पीएम मोदी?Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...

इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा सरकार देख रही है मामला

इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा सरकार देख रही है मामलाIndigo Crisis : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई से इनकार दिया। शीर्ष अदालत ने संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और समय पर कार्रवाई की है।

जम्मू कश्मीर में कैंसर का कहर, 5 साल में मिले 67 हजार से ज्यादा मरीज

जम्मू कश्मीर में कैंसर का कहर, 5 साल में मिले 67 हजार से ज्यादा मरीजJammu Kashmir news in hindi : आतंकवाद से जूझ रहे जम्‍मू कश्‍मीर में सबसे बड़ी चिंता का विषय अगर सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा है तो साथ ही बढ़ते कैंसर के मरीज भी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े आप डराते हैं कि हर दिन औसतन 38 नए मामले सामने आ रहे हैं।

इंडिगो का संकट छठे दिन भी जारी, खत्म नहीं हुई यात्रियों की परेशानी, एयरलाइंस ने रिफंड किए 610 करोड़

इंडिगो का संकट छठे दिन भी जारी, खत्म नहीं हुई यात्रियों की परेशानी, एयरलाइंस ने रिफंड किए 610 करोड़Indigo news in hindi : इंडिगो का संकट सोमवार को छठे दिन भी बरकरार है। अब तक इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्री परेशान है। डीजीसीए की सख्‍ती के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं। विमानन कंपनी को DGCA के नोटिस पर आज शाम 6 बजे तक देना होगा जवाब। DGCA पहले ही साफ कर चुका है कि जवाब नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

दोस्ती की राह पर पुतिन और ट्रंप, क्या होगा भारत पर असर?

दोस्ती की राह पर पुतिन और ट्रंप, क्या होगा भारत पर असर?Putin Trump friendship : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस में दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। ट्रंप अब रूस से दु्‍श्मनी वाले चैप्टर को बंद कर दोस्ती का नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे हैं। इससे अमेरिका और रूस के साथ ही भारत को भी फायदा मिलेगा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
