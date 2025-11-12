बुधवार, 12 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:00 IST)

Weather Update : इन राज्‍यों में गिरेगा तापमान, यहां शीतलहर का अलर्ट

Weather A।ert
Weather Update News : देश में बारिश के बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मध्‍य प्रदेश में आज गंभीर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला इन दिनों पहाड़ी हिल स्टेशन जैसा नजर आ रहा है। इसके अलावा 13 से 15 नवंबर के दौरान कई राज्यों में तापमान गिरने के आसार हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। उत्‍तर प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान में गिरावट के साथ बर्फीली हवाएं चल सकती हैं।

खबरों के अनुसार, देश में बारिश के बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मध्‍य प्रदेश में आज गंभीर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला इन दिनों पहाड़ी हिल स्टेशन जैसा नजर आ रहा है। इसके अलावा 13 से 15 नवंबर के दौरान कई राज्यों में तापमान गिरने के आसार हैं।
वहीं दक्षिणी राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। उत्‍तर प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान में गिरावट के साथ बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और ओडिशा में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में देश के कई हिस्‍सों में ठंड और तेज होने चेतावनी जारी की। मध्‍य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, उत्तर-पूर्वी राजस्‍थान और छत्‍तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है।
13 से 15 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़, दक्षिण हरियाणा और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में भी तापमान गिरने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखी गई।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटेंbihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामने

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामनेDelhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहीन का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और गजवत-उल-हिंद से है और उसे आतंकवादी नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी।

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टर

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टरDelhi Blast news in hindi : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में 9 लोग मारे गए जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। अपने 3 साथी डॉक्टरी की गिरफ्तारी के बाद ही उसने यह कदम उठाया।

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।

और भी वीडियो देखें

प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा श्रीराम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण

प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा श्रीराम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहणAyodhya Ram Mandir Dhwajarohan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में तो विराजमान हैं ही, वहीं अब 25 नवंबर को विश्व इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या पहुंचकर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे।

LIVE: दिल्ली की हवा जहरीली, GRAP 3 की पाबंदियां लागू

LIVE: दिल्ली की हवा जहरीली, GRAP 3 की पाबंदियां लागूLatest News Today Live Updates in Hindi: दिल्ली में वायू प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज भी राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। वायू प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई। पल पल की जानकारी...

Bihar EXIT Polls 2025 : यह एग्जिट पोल बिहार में बना रहा है महा गठबंधन की सरकार

Bihar EXIT Polls 2025 : यह एग्जिट पोल बिहार में बना रहा है महा गठबंधन की सरकारBihar EXIT Polls 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी Exit Polls में राज्य में NDA की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी। हालांकि एक एक्जिट पोल ऐसा भी है जो राज्य में महागठबंन की सरकार बनवा रहा है।

कश्मीर में एक नई सुबह: 20,000 युवाओं ने गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी के समक्ष नशा-मुक्त भविष्य की प्रतिज्ञा ली

कश्मीर में एक नई सुबह: 20,000 युवाओं ने गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी के समक्ष नशा-मुक्त भविष्य की प्रतिज्ञा लीगुरुदेव सात साल के अंतराल के बाद कश्मीर दौरे पर गए, वहां उन्होंने कहा, 'कश्मीर के युवाओं के दिल प्रेम से भरे हुए हैं। वे ऊर्जावान, एकाग्रचित्त और अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं।' आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी शांति, सद्भाव और तनाव-मुक्त, हिंसा-मुक्त तथा नशा-मुक्त कश्मीर हो, यह संदेश लेकर कश्मीर घाटी पहुंचे। हजारों लोग इस ऐतिहासिक यात्रा की प्रतीक्षा में थे।

हैक हुई अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, क्या है इसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?

हैक हुई अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, क्या है इसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?Faridabad news in hindi : हरियाणा में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली गई। वेबसाइट की स्क्रीन पर एक धमकी भरे मैसेज में यूनिवर्सिटी को बंद करने और इस्लामिक जिहाद करने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात कही गई। हालांकि कुछ ही घंटों में वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके से भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आ रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com