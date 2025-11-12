बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
तिरुमला , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:23 IST)

तिरुपति मंदिर में 5 साल तक बनते रहे नकली घी के लड्‍डू, 250 करोड़ में खरीदा था 68 लाख किलो घी

Tirupati Mandir Laddu : आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले नकली घी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, टीटीडी को 2019 से 2024 तक 5 साल की अवधि में लगभग 250 करोड़ रुपए मूल्य का अनुमानित 68 लाख किलोग्राम नकली घी प्राप्त हुआ। 
 
दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम ने जांच के दौरान पाया कि आंध्र प्रदेश में तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पवित्र तिरुपति लड्डू प्रसादम में कथित तौर पर मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। नेल्लोर एसीबी अदालत को सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि विस्तृत जांच से पता चला कि उत्तराखंड स्थित एक डेयरी ने दूध या मक्खन की एक भी बूंद खरीदे बिना इतनी बड़ी मात्रा में घी पहुंचाया था।
 
रिपोर्ट में कहा या कि घी को ताड़ के तेल, ताड़ की गिरी के तेल और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे औद्योगिक रसायनों का उपयोग करके संश्लेषित किया गया था। इससे शुद्धता परीक्षण (रीचर्ट-मीसल मूल्य) में हेरफेर किया और टीटीडी की गुणवत्ता जांच से बच गए।
 
गौरतलब है कि पूर्व ईओ ए.वी. धर्म रेड्डी के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मिलावट हुई थी। टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी के करीबी और पूर्व निजी सहायक चिन्ना अप्पन्ना की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद जांच में नया मोड़ सामने आया है। अप्पन्ना पर अयोग्य डेयरियों को ठेके दिलाने और निविदा प्रक्रियाओं में हेराफेरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।
