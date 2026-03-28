गुजरात में अफवाह फैलाने वालों को हर्ष संघवी की कड़ी चेतावनी, कहा- ईंधन का पर्याप्त स्टॉक

गांधीनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद गुजरात सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस के स्टॉक की समीक्षा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सभी प्रकार के ईंधन और आपूर्ति का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और नागरिकों को किसी भी प्रकार की कमी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

गैस वितरण व्यवस्था और PNG कनेक्शन पर जोर

राज्य सरकार अब पीएनजी (PNG) कनेक्शन के दायरे को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्तमान में गुजरात के 23% घरों में पीएनजी कनेक्शन है, जिसे बढ़ाकर आगामी समय में 50 हजार और नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रक्रिया में अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य के 1.28 करोड़ एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाई गई है।

कालाबाजारी रोकने के लिए 'वॉर रूम' और सख्त कार्रवाई

गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए एक विशेष 'वॉर रूम' तैयार किया गया है, जहाँ से पूरे राज्य की स्थिति पर पैनी नजर रखी जाएगी। अब तक गैस वितरण से संबंधित 10 हजार से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। जो तत्व जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रमिकों का हित और प्रशासनिक समन्वय

प्रशासनिक सुगमता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में 'समन्वय समिति' (Coordination Committee) बनाने की घोषणा की गई है। हर्ष संघवी ने श्रमिकों के हित में चिंता व्यक्त करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे श्रमिकों का वेतन समय से पहले दें और उनके भोजन की उचित व्यवस्था करें। सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के श्रमिक वर्ग को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

लॉकडाउन की अफवाहों के खिलाफ सख्त रुख

सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से लॉकडाउन जैसी झूठी अफवाहें फैलाने वाले तत्वों को हर्ष संघवी ने गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है और जो लोग ऐसी निराधार अफवाहें फैलाकर जनता में भय पैदा करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करने की विशेष अपील की गई है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala