गुजरात की हर विधानसभा को मिलेगी नई ST बस, CM भूपेंद्र पटेल ने 182 बसों को दिखाई हरी झंडी

Gujarat ST Bus: गुजरात राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक अनोखी और सराहनीय पहल की गई है। राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों के लिए एक-एक नई एसटी (ST) बस आवंटित की गई है। बुधवार को गांधीनगर में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्यमंत्री (परिवहन) हर्ष संघवी ने इन 182 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से बस चालकों को चाबियां सौंपीं और इन वाहनों को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया।

विधायकों और मंत्रियों ने की बस में यात्रा



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ગાંધીનગરમાં વિધાનસભા ખાતે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp જીના વરદ હસ્તે એસ.ટી.ની ૧૮૨ નવીન બસોને જન સેવામાં સમર્પિત કરવામાં આવી. વિધાનસભાના… pic.twitter.com/kqTnA9u3ba — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) March 18, 2026 गुजरात एसटी निगम का विस्तार और कार्यक्षमता गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) वर्तमान में राज्य भर में परिवहन का मुख्य माध्यम है। गुजरात में प्रतिदिन 8 हजार से अधिक एसटी बसें सड़कों पर दौड़ती हैं, जो लगभग 33 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 27 लाख यात्री सुरक्षित और समय पर यात्रा करते हैं। हाल ही में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी एसटी बस में यात्रा कर निगम की सेवाओं की सराहना की थी। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि नई बसों के लोकार्पण के बाद यात्रियों के बजाय राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने खुद इन बसों में सफर किया। गांधीनगर के स्वर्णिम संकुल से निकली इन बसों में बैठकर सभी जन प्रतिनिधि अपने आधिकारिक निवास स्थान तक पहुंचे। इस प्रयोग के माध्यम से सरकार के मंत्रियों ने सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) के उपयोग को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने का एक मजबूत सामाजिक संदेश दिया है।

परिवहन सुविधा के लिए सरकार की आर्थिक सहायता राज्य सरकार एसटी निगम को आधुनिक बनाने और नई बसें खरीदने के लिए हर साल बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1963 नए वाहनों को सेवा में शामिल करने की योजना है, जिसमें 963 सुपर एक्सप्रेस, 550 गुर्जर नगरी, 100 स्लीपर और 350 मिडी बसें शामिल हैं। इसके अलावा, पीपीपी (PPP) मॉडल पर 200 आधुनिक वोल्वो और एसी बसें चलाने की योजना पर भी काम चल रहा है।

62 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण गांधीनगर में शुरू की गई इन 182 नई बसों पर राज्य सरकार ने लगभग 62 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। परिवहन राज्य मंत्री प्रवीण माली और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इन बसों को जनता की सेवा में रखा गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूर गांवों तक नई और आरामदायक बसें पहुंचें, जिससे आम नागरिकों की यात्रा अधिक सुलभ और सुखद बन सके।