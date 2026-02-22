रविवार, 22 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. ahmedabad mega transport plan luxury st bus ban before 2030 commonwealth games
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (10:49 IST)

अहमदाबाद का 'मेगा ट्रांसपोर्ट प्लान : 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले शहर में लग्जरी और ST बसों की नो-एंट्री

Ahmedabad Mega Transport Plan
अहमदाबाद को वैश्विक स्तर पर चमकाने और ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
 

ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कड़े कदम

शहर में बढ़ते ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए आगामी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स तक सभी निजी लग्जरी बसों और गुजरात राज्य परिवहन (ST) निगम की बसों का शहर के अंदर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इन सभी बसों को शहर की बाहरी सीमा पर ही रोक दिया जाएगा, ताकि मुख्य मार्गों पर दबाव कम हो सके।
 

 'AmdavadNXT': पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने का संकल्प

साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित 'AmdavadNXT' प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर शहरी विकास मंत्री दर्शनाबेन वाघेला ने कहा, नागरिक अधिक से अधिक AMTS, BRTS और मेट्रो रेल का उपयोग करें, इसके लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। एक ही घर में कई निजी वाहन होने से होने वाली ट्रैफिक समस्याओं के प्रति जन जागरूकता लाई जाएगी। मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी।
 
ग्रीन मोबिलिटी और 'नेट जीरो' लक्ष्य
अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन ने प्रधानमंत्री के 2070 'नेट जीरो' मिशन के अनुरूप भविष्य की रूपरेखा साझा की. प्रदूषण कम करने के लिए शहर में 3000+ इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।  इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल टैक्स में 100% की छूट दी गई है।  एयरपोर्ट और गिफ्ट सिटी को जोड़ने वाली 4 नई मेट्रो लाइनों का प्रस्ताव तैयार है।
 
2036 ओलंपिक के लिए विजन
 
अहमदाबाद न केवल 2030 कॉमनवेल्थ, बल्कि 2036 ओलंपिक के लिए भी तैयार हो रहा है:
- ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर: सेकंड रिंग रोड, लॉजिस्टिक पार्क और रिवरफ्रंट के विस्तार के साथ अहमदाबाद को 'वर्ल्ड क्लास लिवेबल सिटी' बनाया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय मानक: विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन को देखते हुए शहर की छवि सुधारने के लिए फुटपाथों और सड़कों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवार

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवारMayawati's statement on Youth Congress protest : दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, यह अति अशोभनीय और निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने इस विरोध प्रदर्शन को देश का अपमान बताया। वहीं मायावती के बयान पर भारतीय युवा कांग्रेस ने पलटवार भी किया। युवा कांग्रेस ने कहा, बहन जी, आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। आपको जेल से ज्यादा महल पसंद है।

UGC नियमों पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरी

UGC नियमों पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरीJagadguru Rambhadracharya News: उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित रामकथा के दौरान पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक नया और आक्रामक तेवर देखने को मिला। उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी, बल्कि समाज में बढ़ते भेदभाव और ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति पर भी कड़ा प्रहार किया।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किल, पॉक्सो कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किल, पॉक्सो कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेशTrouble mounts for Shankaracharya Avimukteshwarananda : प्रयागराज कोर्ट ने आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। खबरों के अनुसार, आरोप लगाने वाले नाबालिगों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंप

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंपDonald Trump News: गाजा पीस बोर्ड की बैठक के दौरान उस वक्त सब हैरान रह गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने भाषण में ऐसा बयान दे दिया, जिसने कूटनीतिक चर्चा को निजी पसंद-नापसंद की ओर मोड़ दिया।

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथ

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथTrump Iran Ultimatum: क्या दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ रही है? क्या खाड़ी के देशों से उठने वाला धुंआ अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? ऐसे ही कई सवाल पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है।

और भी वीडियो देखें

ओडिशा में ट्रक ने PCR वैन को मारी टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौत

ओडिशा में ट्रक ने PCR वैन को मारी टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौतओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात पांच पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की बोलेरो वाहन के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। पल-पल का ताजा अपडेट-

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकी

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकीपाकिस्तानी एयरफोर्स ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका और नांगरहार में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले से अफगानिस्तान बौखला उठा। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बरमल, अरगुन, खोगयानी, बहसूद और घनी खेल जिले में एयरस्ट्राइक की।

82KM के नमो भारत रूट और सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो का PM मोदी करेंगे आगाज

82KM के नमो भारत रूट और सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो का PM मोदी करेंगे आगाजप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेरठ में देश की सबसे तेज ‘मेरठ मेट्रो’ और ‘नमो भारत ट्रेन’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तमिलनाडु से 6 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, ISI की शह पर थी बड़ी प्लानिंग

भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तमिलनाडु से 6 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, ISI की शह पर थी बड़ी प्लानिंगदिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच ने तमिलनाडु पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में तिरुपुर जिले से 6 बांग्लादेशी संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट डालने और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने का गंभीर आरोप है।

9 राज्यों में SIR के बाद 1.70 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कटे, गुजरात में सबसे बड़ी कटौती

9 राज्यों में SIR के बाद 1.70 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कटे, गुजरात में सबसे बड़ी कटौतीएसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या 1.70 करोड़ से अधिक कम हो गई है। पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब इन राज्यों में कुल 21.45 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता थे। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद यह संख्या घटकर 19.75 करोड़ रह गई है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com