भाजपा अध्यक्ष नितिन का मिशन गुजरात, अहमदाबाद में मॉर्निंग वॉक, स्वामीजी से लिया आशीर्वाद

સંકલ્પથી સિદ્ધિનું પ્રતીક એટલે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ...— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) February 21, 2026
માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી @NitinNabin જીએ તેમના ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસે અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @iJagdishBJP સાથે મોર્નિંગ વૉક કરી.
આ અવસરે આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રીએ યુવાનો સાથે ચાની… pic.twitter.com/wUlaHZZXkp
स्वामीजी से लिया आशीर्वाद : रिवरफ्रंट की सैर के बाद भाजपा अध्यक्ष मां भद्रकाली के दरबार पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना की। इससे पहले उन्होंने बीएपीएस (BAPS) संस्था के पूज्य महंत स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद लिया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम उस विचारधारा से हैं, जहां नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट है और गुजराती भी हमेशा यही कहते हैं कि पहले राष्ट्र, फिर बिजनेस।
आज गांधीनगर में बीएपीएस (BAPS) स्वामीनारायण संस्था के परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला।— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 20, 2026
આજે ગાંધીનગરમાં BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામીજી મહારાજ સાથે મુલાકાત કરીને તેમનો આશીર્વાદ મેળવવાનો સૌભાગ્ય મળ્યો. pic.twitter.com/0rpm9KuGEN