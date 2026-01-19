सोमवार, 19 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (17:16 IST)

Nitin Nabin : नितिन नबीन बनेंगे BJP के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, बंगाल चुनाव और 2029 की चुनौतियों के बीच संभालेंगे बागडोर

Nitin Nabin
भाजपा में एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि वह इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार होंगे और भाजपा की परंपरा के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नबीन का नामांकन दाखिल किया।
45 वर्षीय नितिन नबीन औपचारिक रूप से निर्वाचित होने के बाद भाजपा के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। वे जेपी नड्डा का स्थान लेंगे, जो जनवरी 2020 से इस पद पर बने हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत 18 जनवरी के आसपास अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद 19 जनवरी को नबीनअपना नामांकन दाखिल करेंगे।  20 जनवरी को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं।
Senior BJP leaders file nomination of Nitin Nabin
नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल की ओर बढ़ रही है। उनके सामने सबसे तात्कालिक चुनौती पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हैं।  इसके अलावा नबीन को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी पार्टी को तैयार करना होगा। यह चुनाव विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसमें परिसीमन और संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के कार्यान्वयन जैसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक सफर

जन्म : नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची (झारखंड) में हुआ। उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के दिग्गज नेता और पटना पश्चिम से चार बार विधायक रहे थे।  उन्होंने 1996 में पटना के सेंट माइकल्स हाई स्कूल से 10वीं और 1998 में दिल्ली के सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की।
 
परिवार : उनका विवाह दीपमाला श्रीवास्तव से हुआ है और उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं।

संसदीय और प्रशासनिक अनुभव

नितिन नबीन बिहार विधानसभा में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच बार के विधायक हैं। उन्होंने 2006 के उपचुनाव से अपनी चुनावी पारी शुरू की थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार को 51,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से हराकर अपनी जमीनी पकड़ साबित की। बिहार सरकार में उन्होंने पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। उनके कार्यकाल को बुनियादी ढांचे के विकास और जनहितैषी योजनाओं के लिए जाना जाता है।

युवा मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर

भाजपा की युवा शाखा (BJYM) की उपज रहे नबीन ने संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' और गुवाहाटी से तवांग तक की 'शहीद सम्मान यात्रा' में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2025 में उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसे अब उनके पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
