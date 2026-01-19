सोमवार, 19 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (11:52 IST)

भाजपा राष्‍ट्रीय अध्यक्ष चुनाव, नितिन नबीन आज भरेंगे नामांकन, मोहन यादव भी होंगे प्रस्तावक

BJP President Election : भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत मध्य प्रदेश के 20 दिग्गज नेता उनके प्रस्तावक होंगे। मंगलवार को पार्टी के नए अध्‍यक्ष के नाम का ऐलान होगा।
 
भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा।
 
नितिन नवीन आज दोपहर 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन मोहन, जयभान सिंह पवैया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे। ये सभी नेता मध्य प्रदेश की ओर से भाजपा के संगठन चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
 
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ही मतदान करता है और प्रस्तावक भी होता है।
edited by : Nrapendra Gupta 
