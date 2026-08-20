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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 20 August 2026 (16:15 IST)

Sajjan Kumar Death: 1984 सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:15 IST)
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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया।  सफदरजंग अस्पताल के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। वह 80 वर्ष के थे।अस्पताल  की ओर से अभी तक सज्जन कुमार की मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को पांच सिखों की हत्या और दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद वह तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। वहीं, फरवरी 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के दंगों के दौरान दो सिख पुरुषों की हत्या के एक अन्य मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
 
सज्जन कुमार तीन बार लोकसभा सांसद रहे थे। उन्होंने आउटर दिल्ली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।
 

1984 में कैसे भड़के थे सिख विरोधी दंगे?

 
सिख विरोधी दंगे 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे। इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों ने की थी। ये अंगरक्षक जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना की ओर से अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया सैन्य अभियान था।
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