Simple Wave Electric Scooter की लॉन्च डेट, डिजाइन, रेंज और कीमत का खुलासा, Bajaj Chetak C25 और TVS Orbiter से मुकाबला

Simple Energy ने अपनी आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर Wave से जुड़ी नई जानकारी साझा की है। कंपनी ने पहले इस मॉडल को ‘Arrive’ नाम से पेश करने की बात कही थी, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन वर्जन Simple Wave नाम से बाजार में आएगा। कंपनी इसे 2 सितंबर 2026 को लॉन्च करेगी। नई Wave को खास तौर पर ऐसे परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जो रोजाना शहर में आने-जाने के लिए किफायती और आरामदायक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं। यह कंपनी के मौजूदा Simple One से नीचे पोजिशन की जाएगी।

छोटे शहरों पर Simple Energy का फोकस

Simple Energy का लक्ष्य Wave के जरिए Tier-2 और Tier-3 शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करना है। इसके लिए कंपनी अपने डीलरशिप नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रही है। फिलहाल कंपनी के पास करीब 75 डीलरशिप हैं। Simple Energy की योजना इस वित्त वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 150 से 200 आउटलेट करने की है। इससे कंपनी को देश के छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

परिवारों के लिए बनाया गया डिजाइन

Simple Wave में बॉक्सी और प्रैक्टिकल डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें बड़ा सीट सेटअप दिया जाएगा, जिससे राइडर और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को बेहतर आराम मिलने की उम्मीद है। स्कूटर में चौड़ा फ्लोरबोर्ड भी मिलेगा। इससे रोजमर्रा का सामान रखने और पैरों के लिए ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन उन परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक और आसान स्कूटर चाहिए।

180 किमी तक की रेंज मिलने की उम्मीद

Simple Energy ने अभी Wave के सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, रिपोर्ट्स और संभावित जानकारी के मुताबिक, इसमें करीब 180 किमी प्रति चार्ज की राइडिंग रेंज मिल सकती है।

इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। हालांकि, बैटरी, रेंज और कीमत की आधिकारिक जानकारी लॉन्च के करीब सामने आने की उम्मीद है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग में होंगे बदलाव

Simple Wave में कंपनी Simple One वाले प्लेटफॉर्म के बेस का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसके हार्डवेयर में बदलाव किए जाएंगे। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए जाने की संभावना है। वहीं Simple One में मोनोशॉक सेटअप मिलता है। ब्रेकिंग के लिए Wave में फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक दिया जाएगा। यह सेटअप रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त ब्रेकिंग क्षमता देने के उद्देश्य से रखा गया है।

Bajaj Chetak C25 और TVS Orbiter से मुकाबला

लॉन्च के बाद Simple Wave का मुकाबला किफायती फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में Bajaj Chetak C25 और TVS Orbiter जैसे मॉडल से हो सकता है। कंपनी Wave को ज्यादा किफायती, आरामदायक और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश करेगी। अब सभी की नजरें 2 सितंबर 2026 को होने वाले लॉन्च पर हैं, जहां इसकी कीमत, बैटरी और रेंज की पूरी जानकारी सामने आ सकती है।