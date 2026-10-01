Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश होगी खत्म? 130 KM रेंज के साथ मिलेगा फैमिली कम्फर्ट

अगर आप आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय बाजार पर फोकस करने वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO अक्टूबर 2026 में B2C सेगमेंट में अपना नया हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के अनुसार इस स्कूटर को खास तौर पर भारतीय परिवारों और रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

कंपनी के मुताबिक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा कर रही है। ऐसे में यह स्कूटर रोजाना ऑफिस आने-जाने, शहर में आवाजाही और परिवार के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन तलाश रहे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा।

130 KM तक की रेंज, रोजाना सफर के लिए बनाया गया

e-SPRINTO के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खूबी इसकी दावा की गई 130 किलोमीटर तक की रेंज होगी। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल ऐसे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें रोजाना आने-जाने के साथ-साथ अपेक्षाकृत लंबी दूरी के सफर के लिए भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए।

स्कूटर को हाई-स्पीड मॉडल के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा। इसका मुकाबला पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर्स से हो सकता है।

B2B के बाद अब आम ग्राहकों पर कंपनी का फोकस

e-SPRINTO अभी तक मुख्य रूप से B2B Electric Mobility सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बना रही थी। कंपनी ने बिजनेस और डिलीवरी से जुड़े इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित किए हैं। कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में मिले अनुभव का इस्तेमाल अब कंपनी व्यक्तिगत ग्राहकों और परिवारों के लिए नए उत्पाद तैयार करने में कर रही है।

कंपनी के अनुसार, रोजाना होने वाली आवाजाही की जरूरतों को समझने का उसका अनुभव नए स्कूटर के विकास में मदद कर रहा है। कंपनी ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसमें रेंज और परफॉर्मेंस के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी प्रैक्टिकल फीचर्स भी दिए जाएं।

पेट्रोल स्कूटर के विकल्प के तौर पर आएगा नया मॉडल

नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को उन ग्राहकों के लिए विकल्प के तौर पर पेश किया जाएगा, जो पेट्रोल से चलने वाले पारंपरिक टू-व्हीलर की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं। कंपनी की ओर से बताई गई 130 किलोमीटर तक की रेंज इसे शहर में रोजाना आने-जाने के साथ लंबी डेली कम्यूटिंग के लिए भी उपयोगी बनाने के उद्देश्य से रखी गई है।

बैटरी और कीमत समेत पूरी जानकारी अभी बाकी

e-SPRINTO ने अभी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। कंपनी लॉन्च से पहले इसके डिजाइन, फीचर्स, बैटरी, परफॉर्मेंस, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी जारी करेगी। इसलिए फिलहाल 130 किलोमीटर की रेंज कंपनी की ओर से किया गया दावा है। वास्तविक रेंज ड्राइविंग कंडीशन, स्पीड, लोड और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती है।