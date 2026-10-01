फ्लाईदुबई मामले में इजराइली राजदूत का बड़ा खुलासा! हरकत में आ गई थी वायुसेना, लेकिन...

Reuven Azar Israel Ambassador: दुबई से तेल अवीव (इजराइल) जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के भीतर हुए जानलेवा हमले के बाद एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने बृहस्पतिवार को बताया कि जैसे ही विमान से आपातकालीन (SOS) संकेत मिले, इजराइली वायुसेना ने तुरंत अपने लड़ाकू विमानों (Fighter Jets) को हवा में तैनात कर दिया था। स्थिति नाजुक थी, लेकिन गनीमत रही कि विमान सुरक्षित उतर गया और लड़ाकू विमानों को कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी पड़ी।

रक्षा तंत्र तुरंत 'हाई अलर्ट' पर आ गया

क्या है पूरा मामला?

दर्द से तड़पते कैप्टन ने जैसे-तैसे कॉकपिट का दरवाजा अनलॉक कर दिया, जिससे बाहर मौजूद केबिन क्रू और यात्री तुरंत अंदर घुसे और हमलावर सह-पायलट को काबू में कर लिया। इस दौरान विमान से इमरजेंसी सिग्नल प्रसारित हो चुके थे, जिससे इजराइली सुरक्षा तंत्र अलर्ट हो गया था। हालांकि, कैप्टन स्मित ने सूझबूझ से विमान का रुख सऊदी अरब के तबूक (Tabuk) एयरपोर्ट की ओर मोड़ा और सुरक्षित लैंडिंग कराई।