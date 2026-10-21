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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (16:23 IST)

Electric Scooter : TVS iQube बना नंबर 1, Hero Vida और TVS Orbiter की भी धूम, भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री 67.5% बढ़ी

Electric Scooter Sales September 2026
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (16:26 IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार ने सितंबर 2026 में शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान TVS iQube बिक्री के मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि Bajaj Chetak दूसरे नंबर पर खिसक गया। Hero Vida और TVS Orbiter ने भी बिक्री के मजबूत आंकड़े दर्ज किए। हालांकि, अगस्त 2026 के मुकाबले सितंबर में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कुल बिक्री में मामूली गिरावट आई।
सितंबर 2026 में देश में कुल 1,86,692 इलेक्ट्रिक स्कूटर बिके, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 1,11,463 यूनिट था। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 67.49% की बढ़ोतरी हुई।
 

TVS iQube बना सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर

TVS iQube ने सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का खिताब अपने नाम किया। इसकी कुल 45,320 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 30,820 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह iQube की सालाना बिक्री में 47.05% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त 2026 के मुकाबले भी इसकी बिक्री 5.69% बढ़ी।
 
वहीं, Bajaj Chetak 42,394 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 38.73% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, अगस्त में बिकी 52,248 यूनिट के मुकाबले सितंबर में इसकी बिक्री 18.86% घट गई। TVS iQube और Bajaj Chetak की संयुक्त बिक्री सितंबर में कुल इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री का लगभग 47% रही। इससे साफ है कि बाजार में शीर्ष दो मॉडलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है।
 

Hero Vida की बिक्री में 88% से ज्यादा उछाल

Hero Vida ने सितंबर 2026 में 28,862 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इसकी बिक्री में 88.28% की बढ़ोतरी हुई। अगस्त 2026 की तुलना में भी Vida की बिक्री 12.93% बढ़ी। Ather Rizta 19,813 यूनिट की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसकी सालाना बिक्री में 4.73% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगस्त की 22,586 यूनिट के मुकाबले सितंबर में बिक्री 12.28% घट गई। TVS Orbiter ने पांचवां स्थान हासिल किया। सितंबर में इसकी 17,027 यूनिट बिकीं, जबकि अगस्त 2026 में यह आंकड़ा 14,641 यूनिट था। TVS iQube और Orbiter को मिलाकर कंपनी ने सितंबर में कुल 62,347 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे।

Ampere, Ather और River के स्कूटरों की बिक्री कैसी रही?
 

अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडलों की बिक्री के आंकड़े भी बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दिखाते हैं।
- Ampere Magnus: सितंबर में 10,532 यूनिट की बिक्री हुई। सालाना आधार पर 70.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- Ather 450: कुल 6,168 यूनिट बिकीं। सितंबर 2025 में इसकी 6,218 यूनिट बिकी थीं, यानी बिक्री में मामूली गिरावट आई।
- River Indie: सितंबर में 6,057 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,960 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी बिक्री तीन गुने से भी ज्यादा हो गई।
- Ather Konarc: सितंबर में 4,140 यूनिट बिकीं, जबकि अगस्त 2026 में इसकी 217 यूनिट की बिक्री हुई थी।
कुल स्कूटर बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ी
सितंबर 2026 में देश में कुल 9,95,576 स्कूटर बिके। इनमें इलेक्ट्रिक स्कूटरों की हिस्सेदारी लगभग 18.75% रही, जबकि सितंबर 2025 में यह करीब 15.01% थी। हालांकि, पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर अब भी बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए हुए हैं।
सालाना आधार पर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी के बावजूद अगस्त 2026 की तुलना में सितंबर में इनकी कुल बिक्री 2,022 यूनिट कम रही। कुल मिलाकर, सितंबर 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग पिछले साल के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, अलग-अलग कंपनियों और मॉडलों की मासिक बिक्री में उतार-चढ़ाव जारी है। TVS iQube की शीर्ष पर वापसी और Hero Vida व TVS Orbiter की मजबूत बिक्री इस बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।
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