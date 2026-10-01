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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 1 October 2026 (17:41 IST)

Nissan की बिक्री में बड़ा उछाल, सितंबर में घरेलू बिक्री दोगुनी होकर 3,300 यूनिट के पार

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (17:48 IST)
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वाहन विनिर्माता निसान मोटर इंडिया की सितंबर के दौरान घरेलू बाजार में थोक बिक्री सालाना आधार पर 100 प्रतिशत बढ़कर 3,300 वाहन हो गई। कंपनी ने गुरुवार को मासिक बिक्री आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सितंबर, 2025 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,652 वाहन बेचे थे।
हालांकि सितंबर में कंपनी का निर्यात 24.2 प्रतिशत घटकर 6,725 वाहन रह गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 8,873 वाहन था। निर्यात घटने से कंपनी की कुल बिक्री 4.8 प्रतिशत घटकर 10,025 इकाई रह गई, जो साल भर पहले 10,525 इकाई थी।
निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक सौरभ वत्स ने बयान में कहा कि सितंबर में कंपनी की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर करीब दोगुनी हो गई, जिससे भारत में निसान के उत्पाद-केंद्रित कारोबार और नेटवर्क को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि कंपनी नए उत्पादों और मजबूत नेटवर्क के जरिए भारत में अपनी वृद्धि की गति को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी भारतीय बाजार में मैग्नाइट, ट्राइबर और टेक्टॉन मॉडल की बिक्री करती है।
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