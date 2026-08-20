इंसानी गलती से होते हैं 90% रोड एक्सीडेंट, जानिए क्या है ADAS टेक्नोलॉजी और यह कैसे बचाती है आपकी जान?
what is ADAS Technology: सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण मानवीय भूल (Human Error) होता है—चाहे वह ध्यान भटकना हो, थकावट हो या अचानक सामने आई रुकावट पर सही समय पर फैसला न ले पाना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुरक्षा का नया पर्याय बन चुकी ADAS (Advanced Driver Assistance System) तकनीक इन्हीं मानवीय गलतियों को सुधारने और हादसों को रोकने या उनके प्रभाव को बेहद कम करने का काम करती है।
ADAS तकनीक ऑटोमोबाइल सुरक्षा की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम है। जहाँ इंसानी आँखें और दिमाग प्रतिक्रिया देने में 1 से 2 सेकंड का समय लेते हैं, वहीं ADAS माइक्रोसेकंड में काम करके दुर्घटनाओं को टाल देता है। हालांकि, भारतीय सड़कों की परिस्थितियों (अव्यवस्थित ट्रैफिक और गायब लेन मार्किंग) को देखते हुए ड्राइवरों को हमेशा सतर्क रहकर ही ड्राइव करना चाहिए।
क्या है ADAS और कैसे काम करता है यह सिस्टम?ADAS कार में मौजूद स्मार्ट सेंसर्स, रडार (Radar), सोनार (Sonar), 360-डिग्री कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स का एक एकीकृत नेटवर्क है।
- आस-पास का वातावरण पढ़ना: यह नेटवर्क कार के चारों ओर 360-डिग्री विज़न रखता है। अंधेरे, धुंध या ब्लाइंड स्पॉट्स में भी, जहाँ इंसान की आँखें आसानी से नहीं देख पातीं, वहाँ इसके सेंसर्स गाड़ियों, इंसानों और रुकावटों को भांप लेते हैं।
- रियल-टाइम डिसीजन: सेंसर्स से मिलने वाले डेटा को कार का ऑन-बोर्ड कंप्यूटर प्रोसेस करता है। खतरा भांपते ही यह सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट (ऑडियो-विजुअल वार्निंग या सीट वाइब्रेशन) करता है, और ज़रूरत पड़ने पर इंसानी प्रतिक्रिया से भी तेज़ रफ़्तार में खुद ब्रेक या स्टीयरिंग एक्शन ले लेता है।
ऑटोनॉमस (स्वचालित) ड्राइविंग की दिशा में ADAS को 0 से 5 तक कुल 6 स्तरों में विभाजित किया गया है:
ADAS के 6 लेवल्स (Society of Automotive Engineers के अनुसार)
महत्वपूर्ण सूचना: Level 2 या Level 3 ADAS वाली गाड़ियों में कभी भी स्टीयरिंग छोड़कर सोना (Nap लेना) या पूरी तरह बेफिक्र होना जानलेवा हो सकता है। यह एक असिस्टेंस (सहायता) सिस्टम है, ड्राइवर का विकल्प नहीं।
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Level 0 (No Automation): पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। सिस्टम केवल बुनियादी चेतावनियाँ (जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स) देता है।
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Level 1 (Driver Assistance): इसमें कम से कम एक सपोर्ट फीचर होता है, जैसे क्रूज़ कंट्रोल या लेन डिपार्चर वार्निंग।
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Level 2 (Partial Automation): भारत में यही लेवल सबसे लोकप्रिय है। इसमें गाड़ी एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग का कुछ कंट्रोल खुद संभाल सकती है (उदा. एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन सेंटरिंग), लेकिन ड्राइवर को हर वक्त ध्यान देना अनिवार्य है।
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Level 3 (Conditional Automation): विशिष्ट परिस्थितियों (जैसे हाई-वे पर) में गाड़ी पूरी तरह ड्राइविंग संभालती है। ड्राइवर को अलर्ट मिलने पर तुरंत टेकओवर करने के लिए तैयार रहना होता है।
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Level 4 (High Automation): इसमें गाड़ी तय रास्तों (Geo-fenced areas) पर पूरी तरह बिना ड्राइवर सपोर्ट के (Driverless Taxi) चल सकती है।
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Level 5 (Full Automation): बिना किसी स्टीयरिंग या पेडल के, हर स्थिति में पूरी तरह से स्वचालित गाड़ी।
ADAS के 6 लेवल्स (Society of Automotive Engineers के अनुसार)