Royal Enfield Sales : अगस्त में रॉयल एनफील्ड की बिक्री 11% बढ़ी, 1.26 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल बिकीं

मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अगस्त 2026 में बिक्री के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1,26,479 यूनिट पहुंच गई। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने कुल 1,14,002 वाहन बेचे थे। कंपनी की बिक्री में यह बढ़ोतरी भारतीय बाजार में मजबूत मांग के बीच हुई है।

घरेलू बिक्री भी 11% बढ़ी

Royal Enfield की घरेलू बाजार में बिक्री भी अगस्त में 11 प्रतिशत बढ़कर 1,14,204 यूनिट हो गई। अगस्त 2025 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,02,876 मोटरसाइकिल बेची थीं। यानी एक साल में घरेलू बिक्री में करीब 11,328 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है।

Royal Enfield की बिक्री में लगातार मजबूती

कंपनी की बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि Royal Enfield की मोटरसाइकिलों की भारतीय बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है। अगस्त की बिक्री में बढ़ोतरी से कंपनी के 350cc सेगमेंट समेत उसके प्रमुख मोटरसाइकिल मॉडल्स को फायदा मिलने का संकेत मिलता है। Royal Enfield भारतीय प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नए मॉडल और अपडेटेड मोटरसाइकिल पेश कर रही है। अगस्त के बिक्री आंकड़े कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं।