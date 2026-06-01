शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट का विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ, देखें पूरी लिस्ट
West Bengal Cabinet Reshuffle : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में सोमवार को 35 मंत्री शामिल हुए। राज्यपाल ने एलएन रवि ने नए मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री, 3 ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 19 ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।
इन दिग्गजों ने ली कैबिनेट मंत्री
1) दीपक बर्मन
2) तपस रॉय
3) डॉ. शंकर घोष
4) मनोज कुमार ओरांव
5) अर्जुन सिंह
6) गौरी शंकर घोष
7) स्वपन दासगुप्ता
8) जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
9) कल्याण चक्रवर्ती
10) अजय पोद्दार
11) सरदवत मुखर्जी
12) दूध कुमार मंडल
13) अनूप कुमार दास
शुुुभेंंदु सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट (इंडिपेंडेंट चार्ज)
1) डॉ. इंद्रनील खान
2) मालती रावा रॉय
3) राजेश महतो
ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट
1) जोएल मुर्मू
2) हरे कृष्ण बेरा
3) आनंदमय बर्मन
4) अशोक डिंडा
5) नाडियार चंद बाउरी
6) विशाल लामा
7) शांतनु प्रमाणिक
8) मौमिता बिस्वास मिश्रा
9) उमेश रे
10) पूर्णिमा चक्रवर्ती
11) कौशिक चौधरी
12) भास्कर भट्टाचार्य
13) दिबाकर घरामी
14) अमिया किस्कू
15) कलिता माझी
16) गार्गी दास घोष
17) बिराज बिस्वास
18) दीपांकर जाना
19) सुमना सरकार
