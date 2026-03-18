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Last Modified: बुधवार, 18 मार्च 2026 (14:59 IST)

दक्षिण गुजरात की सड़कों का होगा कायाकल्प, मुख्यमंत्री पटेल ने 1185 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी

Gujarat CM bhupendra patel on LPG Crisis
Chief Minister Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दक्षिण गुजरात में पर्यटन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 'सूरत इकोनॉमिक रीजन' (SER) योजना के पहले चरण के तहत सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों की महत्वपूर्ण सड़कों को अपग्रेड करने के लिए ₹1185 करोड़ की भारी राशि मंजूर की गई है। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सड़कों को चौड़ा कर 4-लेन और 6-लेन बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और वाहन चालकों के समय की बड़ी बचत होगी।

पर्यटन स्थलों और तटीय क्षेत्रों तक पहुंचना होगा अब बेहद आसान

बजट के इस बड़े आवंटन से दक्षिण गुजरात के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक पहुँचना अब पर्यटकों के लिए बहुत सरल हो जाएगा। सूरत के सुवाली बीच की ओर जाने वाली सड़क को अब 4-लेन किया जाएगा, जबकि वलसाड में दमन और पारसियों के पवित्र तीर्थ उधवाड़ा जैसे स्थानों को जोड़ने वाले तटीय राजमार्ग (Coastal Highway) पर नए कॉजवे और चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा, महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़े ऐतिहासिक दांडी हेरिटेज रूट के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को भी 3 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर चौड़ा करने की योजना है, जिससे यातायात सुगम होगा।

डांग और सापुतारा जैसे प्राकृतिक धाम अब शहरों के और करीब आएंगे

गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा और डांग के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वघई से आहवा जाने वाला स्टेट हाईवे अब 4-लेन बनेगा, जो शबरीधाम, पंपा सरोवर और डोन हिल स्टेशन जाने वाले पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इसी तरह, चिखली से धरमपुर की ओर जाने वाली सड़क को भी 4-लेन किए जाने से मानसून के दौरान विल्सन हिल, गिरा जलप्रपात और वांसदा नेशनल पार्क जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थलों की यात्रा करने वाले सैलानियों का सफर बेहद स्मूथ हो जाएगा।

वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर गुजरात की मजबूत पकड़ और भविष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें गुजरात देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। राज्य सरकार का मानना है कि आधुनिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये सड़कें न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि दक्षिण गुजरात के उद्योगों और स्थानीय रोजगार के लिए भी नए अवसर खोलेंगी। वर्तमान में सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर काम तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में दक्षिण गुजरात की यात्रा एक यादगार अनुभव बन सके।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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