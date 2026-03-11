कौन हैं IPS नीलेश जाजड़िया? मैकेनिकल इंजीनियर से जॉइंट CP तक, ऐसा रहा है इस तेजतर्रार अधिकारी का सफर

IPS officer Nilesh Jajaria : गुजरात कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी नीलेश जाजड़िया को वडोदरा शहर पुलिस का नया जॉइंट पुलिस कमिश्नर (Joint CP) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जूनागढ़ रेंज के आईजी (IG) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां से मंगलवार को उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में किए गए बड़े फेरबदल के तहत उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जूनागढ़ के कार्यकाल को याद कर जताया आभार

जूनागढ़ रेंज में ढाई साल का सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद नीलेश जाजड़िया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि जूनागढ़ रेंज में सेवा करना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने यह भी साझा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और शांत बनाने में सफलता मिली है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और शुरुआती करियर

7 दिसंबर, 1980 को जन्मे नीलेश जाजड़िया मूल रूप से गुजरात के निवासी हैं और पाटीदार समुदाय से आते हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की है और इसके बाद वे सिविल सेवा में शामिल होकर 2006 में IPS अधिकारी बने। वडोदरा में वे 1996 बैच के DGP रैंक के अधिकारी और पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे।

अतीत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

अपने लगभग 20 साल के करियर में नीलेश जाजड़िया ने कई अहम पदों पर काम किया है। जनवरी 2021 में उन्हें DIG के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने गांधीनगर में इंटेलिजेंस विभाग और अहमदाबाद में कोस्टल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। उनकी गिनती गुजरात पुलिस के अत्यंत मेहनती और बुद्धिमान अधिकारियों में होती है।

जिला स्तर का अनुभव और आगामी चुनौतियां

नीलेश जाजड़िया पाटन और जूनागढ़ जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में सफल सेवाएं दे चुके हैं। विशेष बात यह है कि उन्हें जूनागढ़ में SP और IG दोनों पदों पर काम करने का मौका मिला है। अब जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, तब वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण शहर में उनकी नियुक्ति कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है।

Edited By : Chetan Gour