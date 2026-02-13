नारी सशक्तिकरण को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम, गांधीनगर में बालिका पंचायत ट्रेनिंग का हुआ आयोजन

Gandhinagar Gujarat News : मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में गुजरात सरकार बालिकाओं के समग्र विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 55 बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, पोषण, नेतृत्व और सरकारी योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी गई। गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की सकारात्मक पहल के तहत ये आयोजन शुरू हुआ है।





इसके अलावा, कार्यक्रम में पोषण, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है, जिससे बालिकाएं अपने अधिकारियों और अवसरों के प्रति जागरुकता बन सके। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अहम कदम साबित हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान, एक्सपर्ट्स ने मॉड्यूल बेस्ड विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

