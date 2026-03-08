निशांत कुमार JDU में शामिल, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किया था। निशांत को अगले महीने राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार अपने पिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद रहें। Edited by : Sudhir Sharma
पटना, बिहार: जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार अपने पिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 8, 2026
JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद रहें।
