दिल्ली में होली विवाद से हुआ हत्याकांड, 7 गिरफ्तार, MCD ने आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद घातक हत्याकांड में बदल गया। जेजे कॉलोनी में 26 साल के तरुण कुमार की मौत हो गई। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर ये कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

गुब्बारा फेंकने से शुरू हुआ विवाद

हमलावरों ने घर के बाहर खड़े होकर परिवार को बंद कर दिया था। इससे उन्हें बेटे पर हमले का पता ही नहीं चला। हमले के बाद तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मामले में दर्ज FIR में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं।