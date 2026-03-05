गुरुवार, 5 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , गुरुवार, 5 मार्च 2026 (10:06 IST)

क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार? बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज

nitish kumar
Nitish Kumar : जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा चुनाव में नामांकन भर सकते हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। इससे बिहार की सियासत गरमा गई है। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश के बाद बिहार की कमान कौन संभालेगा?
 
राज्यसभा चुनाव में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। नीतीश कुमार खुद नामांकन भरेंगे या भरवाने जाएंगे, इस सवाल पर भाजपा और जदयू दोनों ही दलों के नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होना है और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।
 
हालांकि मीडिया खबरों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो राज्य की कमान उनकी ही पसंद के किसी नेता को सौंपी जा सकती है।
 
बताया जा रहा है कि राज्य का नया मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। इस पद के लिए सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और डॉ दिलीप जायसवाल के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। तीनों ही दिग्गजों का नाम बिहार भाजपा के दिग्गजों में शुमार है।

कई जदयू नेता नाराज

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने संबंधी खबरों से कई जदयू नेता खासे नाराज हैं। JDU नेता राजीव रंजन पटेल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने कहा- हम लोग हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं।
 

बदलेगा सत्ता का समीकरण

बहरहाल अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। राजग ने 2025 में बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ा था। अब देखना यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में सत्ता समीकरण में क्या बदलाव आता है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा?

कांग्रेस ने लिस्ट में इन दिग्गजों के नाम

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी ने तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम और हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध उम्मीदवार होंगे। हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा और तमिलनाडु से एम. क्रिस्टोफर तिलक को टिकट दिया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta
ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। युद्ध से खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर संकट है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, कुवैत और इजरायल के नेताओं से बात की है। उनसे भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा लिया है।

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमी

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमीCase of feeding alcohol to buffalo on Holi : एक ओर जहां पूरा देश रंगारंग पर्व के जश्‍न में डूबा हुआ है। वहीं इस बीच हरियाणा में शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, यहां कुछ हुड़दंगियों ने होली के जश्न के दौरान एक भैंस के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्‍होंने भैंस को जबरन शराब पिलाई और उसे बैलगाड़ी से बांध दिया। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि होली जैसे पवित्र त्योहार की आड़ में इस तरह की हरकतें समाज के लिए शर्मनाक हैं।

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मन

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मनमिडिल ईस्ट (Middle East) इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान अब 'पागल हाथी' की तरह बर्ताव कर रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने गल्फ के मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दी है।

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांग

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांगईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे भारत की साख और विदेश नीति के लिए चिंताजनक बताया है।

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान B

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान Bअमेरिका इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से ग्लोबल ऑइल एंड गैस का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है। आखिर भारत का इसे लेकर क्या प्लान है। भारत के पास कितने दिनों का भंडार है।

