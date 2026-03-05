5 March Top Stories : ट्रंप ने अमेरिकी सेना को सराहा, क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, आज की 5 बड़ी खबरें

5 March Top Stories : अमेरिका ने श्रीलंका में भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत को डुबोया, अमेरिकी सीनेट से ट्रंप को राहत मिलने के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन आज सभी की नजरें नीतीश कुमार पर लगी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। 5 मार्च की बड़ी खबरें।

अमेरिका ने डुबाया ईरानी युद्धपोत

जारी रहेंगे अमेरिका के ईरान पर हमले

क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार?

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं। अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में मुख्‍यमंत्री बदल जाएगा। आज राज्यसभा में नामांकन भरने का आखिरी दिन है।

नेपाल में आज आम चुनाव

नेपाल में आज आम चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। 275 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। साल 2025 में जेन-जी के विरोध प्रदर्शन की वजह तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार गिर गई थी।

भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल आज

