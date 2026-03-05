अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पहली बार हरे निशान में भारतीय शेयर बाजार, क्या है सेंसेक्स का हाल?

Share Market 5 march : अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग के छठे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 332 अंकों की बढ़त दिखाई दी। निफ्टी में भी 123 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। युद्ध शुरू होने के बाद आज पहली बार भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दिखाई दी।

वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के चलते सुबह 9.21 बजे सेंसेक्स 332 अंक बढ़कर 79477 पर था जबकि निफ्टी भी 123 अंकों की बढ़त के साथ 24,603 पर पहुंच गया।

रिलायंस, अडानी पोर्ट और L&T में 2% से ज्यादा तेजी दर्ज की गई। बीएसई पर 30 में से 28 शेयरों में बढ़त दिखाई दी। शुरुआती कारोबार में रुपया भी 51 पैसे की तेजी के साथ डॉलर के मुकाबले 91.54 पर आ गया।

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 12 फीसदी उछल आया तो जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में भी 4 फीसदी तेजी आई। शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

edited by : Nrapenrda Gupta