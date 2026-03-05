जेद्दा में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिखे भावुक दृश्य, यात्रियों ने पीएम मोदी का जताया आभार

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति के कारण सऊदी अरब के जेद्दा में सैकड़ों भारतीय फंस गए थे। हालांकि, केंद्र सरकार के कड़े प्रयासों के बाद ये सभी यात्री सुरक्षित भारत लौट आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके चेहरों पर राहत की सांस और वतन वापसी का संतोष साफ दिखाई दे रहा था।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब

वतन वापस लौटे यात्रियों के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए खड़े अपने परिजनों को देखकर लोग गले लगकर रोने लगे। अनिश्चितता के दौर के बाद अपने प्रियजनों से दोबारा मिलने की खुशी में पूरे एयरपोर्ट पर एक भावुक माहौल बन गया था।

जेद्दा में फंसे यात्रियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वहां युद्ध जैसी स्थिति होने के कारण वे लगातार चिंतित थे कि घर कैसे पहुंचेंगे। हालांकि, वे वहां होटलों में सुरक्षित थे, लेकिन मन में डर बना हुआ था। इस कठिन समय में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उनकी बहुत मदद की और उन्हें लगातार ढांढस बंधाया।

स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था के लिए सरकार की सराहना

यात्रियों ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी और बिना किसी नुकसान के सुरक्षित घर लौट पाएंगे। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझा और उनके लिए 'इंडिगो' की विशेष फ्लाइट की व्यवस्था की। इसी विशेष विमान के जरिए वे बिना किसी असुविधा के भारत पहुंच सके।

अल्लाह और पीएम मोदी का व्यक्त किया आभार

सुरक्षित वतन वापसी के बाद यात्रियों ने अल्लाह और भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें सुरक्षित रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के कारण उनकी वापसी संभव हो सकी। एयरपोर्ट पर सरकार की मेहनत की सराहना करते हुए यात्रियों ने कहा कि वतन आने के बाद उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

उमराह के लिए गए यात्री 28 फरवरी से फंसे थे

ये यात्री सऊदी अरब में उमराह करने गए थे। लेकिन इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण पैदा हुए तनाव की वजह से 28 फरवरी की कई रिटर्न फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थीं, जिससे परिवारों में घबराहट फैल गई थी और यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए थे। अंत में, परिवारों की अपील और सरकार की त्वरित कार्रवाई से ये सभी लोग सुरक्षित अहमदाबाद पहुंचे, जिससे परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है

"हमें घर वापसी की सता रही थी चिंता"