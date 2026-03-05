गुरुवार, 5 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttarakhand's economy will create a new record
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून (उत्तराखंड) , गुरुवार, 5 मार्च 2026 (10:53 IST)

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बनाएगी नया रिकॉर्ड, प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी, जीडीपी होगी 4 लाख करोड़ के पार

Uttarakhand's economy will create a new record
Uttarakhand Economy On New Record : उत्तराखंड (Uttarakhand) की अर्थव्यवस्था नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में बढ़ रही है। खबरों के अनुसार, इस बार पहली बार जीडीपी 4 लाख करोड़ से अधिक जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। बजट का आकार 1.10 रह सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि राज्य की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों का योगदान है। आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
 

प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.50 लाख रुपए

वित्त विशेषज्ञों और सरकारी आकलनों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। राज्य के आर्थिक संकेतकों में सुधार का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर भी दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.50 लाख रुपए आंकी गई थी, जो 2025-26 में बढ़कर करीब 2.74 लाख रुपए तक पहुंच गई।

जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही

अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की जीडीपी लगभग 4.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक रह सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि राज्य की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों का योगदान है। उत्तराखंड के बजट का आकार भी लगातार बढ़ रहा है।
 

30 से अधिक नई नीतियां लागू

सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। उद्योग, पर्यटन, स्वरोजगार, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्टों ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। राज्य गठन के बाद वर्ष 2002-03 में पहली निर्वाचित सरकार ने लगभग 5,880 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था।

आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार

इसके बाद से बजट का आकार लगातार बढ़ता गया। आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके अलावा औद्योगिक विकास और पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। युद्ध से खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर संकट है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, कुवैत और इजरायल के नेताओं से बात की है। उनसे भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा लिया है।

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमी

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमीCase of feeding alcohol to buffalo on Holi : एक ओर जहां पूरा देश रंगारंग पर्व के जश्‍न में डूबा हुआ है। वहीं इस बीच हरियाणा में शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, यहां कुछ हुड़दंगियों ने होली के जश्न के दौरान एक भैंस के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्‍होंने भैंस को जबरन शराब पिलाई और उसे बैलगाड़ी से बांध दिया। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि होली जैसे पवित्र त्योहार की आड़ में इस तरह की हरकतें समाज के लिए शर्मनाक हैं।

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मन

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मनमिडिल ईस्ट (Middle East) इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान अब 'पागल हाथी' की तरह बर्ताव कर रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने गल्फ के मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दी है।

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांग

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांगईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे भारत की साख और विदेश नीति के लिए चिंताजनक बताया है।

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान B

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान Bअमेरिका इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से ग्लोबल ऑइल एंड गैस का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है। आखिर भारत का इसे लेकर क्या प्लान है। भारत के पास कितने दिनों का भंडार है।

और भी वीडियो देखें

क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार? बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज

क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार? बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेजNitish Kumar : जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा चुनाव में नामांकन भर सकते हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। इससे बिहार की सियासत गरमा गई है। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश के बाद बिहार की कमान कौन संभालेगा?

5 March Top Stories : ट्रंप ने अमेरिकी सेना को सराहा, क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, आज की 5 बड़ी खबरें

5 March Top Stories : ट्रंप ने अमेरिकी सेना को सराहा, क्या राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, आज की 5 बड़ी खबरें5 March Top Stories : अमेरिका ने श्रीलंका में भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत को डुबोया, अमेरिकी सीनेट से ट्रंप को राहत मिलने के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन आज सभी की नजरें नीतीश कुमार पर लगी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। 5 मार्च की बड़ी खबरें।

सीनेट से ट्रंप को बड़ी राहत: ईरान पर हमले जारी रहेंगे, बोले- जंग में अमेरिका 10 में से 15 अंक का हकदार

सीनेट से ट्रंप को बड़ी राहत: ईरान पर हमले जारी रहेंगे, बोले- जंग में अमेरिका 10 में से 15 अंक का हकदारUS Iran War : अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले जारी रखने के अधिकार को सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस फैसले से ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिकी सेना की जमकर सराहना की।

भारत तक पहुंची जंग की आंच, हिंद महासागर में US पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डुबोया, 80 लोगों की मौत

भारत तक पहुंची जंग की आंच, हिंद महासागर में US पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डुबोया, 80 लोगों की मौतIran US War : भारत से लौट रहे ईरानी जहाज को अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल से समुद्र में डुबो दिया। इस घटना में 80 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमले की वीडियो जारी की।

सीएम डॉ. मोहन ने उठाया बड़ा कदम, खाड़ी देशों में रह रहे एमपी के निवासियों के लिए नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित

सीएम डॉ. मोहन ने उठाया बड़ा कदम, खाड़ी देशों में रह रहे एमपी के निवासियों के लिए नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापितमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाड़ी देशों में रह रहे मध्यप्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में कंट्रोल रूम की स्थापना कराई है। यह कंट्रोल रूप 24x7 संचालित होगा। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के निवासी वर्तमान परिस्थितियों में किसी प्रकार की सहायता के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com