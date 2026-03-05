हिंद महासागर में बड़ा सैन्य टकराव: अमेरिका ने ईरानी जहाज डुबोया, 80 लोगों की मौत
Iran US War : भारत से लौट रहे ईरानी जहाज IRIS Dena को अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल से समुद्र में डुबो दिया। इस घटना में 80 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने टॉरपीडो से हमला करके डुबो दिया है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमले की वीडियो जारी की।
श्रीलंकाई नौसेना ने बचाई 32 की जान
श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरानी जहाज पर कुल 180 लोग मौजूद थे। ईरानी जहाज से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के तुरंत बाद श्रीलंकाई नौसेना ने एक बचाव मिशन रवाना किया गया। नौसेना ने 32 लोगों की जान बचाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।
विशाखापट्टनम से लौट रहा था ईरानी युद्धपोत
बताया जा रहा है कि यह ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था।
गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हवाई हमलों में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को अपना निशाना बना रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta