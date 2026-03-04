बुधवार, 4 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: तेहरान , बुधवार, 4 मार्च 2026 (12:02 IST)

IRGC का स्‍ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पूर्ण नियंत्रण, क्या 700 से ज्यादा तेल के जहाजों की मदद करेंगी अमेरिकी नौसेना

Strait of Hormuz
Strait of Hurmuz : अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध 5वें दिन भी जारी है। इस बीच ईरानी के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बुधवार को हार्मूज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑप हार्मूज) पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। ईरानी सेना की सख्‍ती से जलडमरूमध्य में 700 से ज्यादा तेल के जहाज फंस गए हैं। इस घटनाक्रम से दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है। ALSO READ: Gulf Crisis के बीच दोस्त ने निभाया फर्ज, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, रूस ने भारत को की पेशकश
 
ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने गार्ड्स नौसेना के अधिकारी मोहम्मद अकबरजादेह के हवाले से कहा कि वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से इस्लामी गणराज्य की नौसेना के नियंत्रण में है।

जलडमरूमध्य में फंसे 700 टैंकर

मात्र 33 किलोमीटर चौड़े इस क्षेत्र से वैश्विक दैनिक तेल खपत का लगभग 20 प्रतिशत से गुजरता है। अपने सबसे संकरे हिस्से में यह  है। तनाव बढ़ने से जलडमरूमध्य के दोनों ओर करीब 700 टैंकर फंस गए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। समुद्री विश्लेषण कंपनियों के अनुसार सामान्य पूर्व-पश्चिम कच्चे तेल यातायात में 86 प्रतिशत गिरावट आई है। इस वजह से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।

क्या अमेरिकी नौसेना करेगी मदद?

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया था कि अमेरिकी नौसेना सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। अब खाड़ी देशों में फंसे जहाजों को उम्मीद है कि अमेरिकी नौसेना उनकी मदद के लिए जल्द ही पहुंचेगी।

कई अमेरिकी बेस तबाह

अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरानी सेना ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचाया। कतर और दुबई समेत कई स्थानों पर अमेरिकी दूतावासों को भी ईरानी मिसाइलों ने अपना निशान बनाया।
edited by : Nrapendra Gupta
ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

ईरान-इजराइल संकट, PM मोदी ने 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। युद्ध से खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर संकट है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, कुवैत और इजरायल के नेताओं से बात की है। उनसे भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा लिया है।

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमी

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमीCase of feeding alcohol to buffalo on Holi : एक ओर जहां पूरा देश रंगारंग पर्व के जश्‍न में डूबा हुआ है। वहीं इस बीच हरियाणा में शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, यहां कुछ हुड़दंगियों ने होली के जश्न के दौरान एक भैंस के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्‍होंने भैंस को जबरन शराब पिलाई और उसे बैलगाड़ी से बांध दिया। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि होली जैसे पवित्र त्योहार की आड़ में इस तरह की हरकतें समाज के लिए शर्मनाक हैं।

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मन

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मनमिडिल ईस्ट (Middle East) इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान अब 'पागल हाथी' की तरह बर्ताव कर रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने गल्फ के मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दी है।

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांग

खामेनेई की हत्या पर 'चुप्पी' को लेकर बरसे सोनिया-राहुल, क्या PM मोदी हत्या का समर्थन करते हैं?', संसद में चर्चा की मांगईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे भारत की साख और विदेश नीति के लिए चिंताजनक बताया है।

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान B

भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान Bअमेरिका इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से ग्लोबल ऑइल एंड गैस का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है। आखिर भारत का इसे लेकर क्या प्लान है। भारत के पास कितने दिनों का भंडार है।

होली पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश, प्रदेशवासियों को दी सुख-समृद्धि की शुभकामनाएं

होली पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश, प्रदेशवासियों को दी सुख-समृद्धि की शुभकामनाएंUttarakhand News in Hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

LIVE: देशभर में रंगोत्सव की धूम, पीएम मोदी ने दी बधाई

LIVE: देशभर में रंगोत्सव की धूम, पीएम मोदी ने दी बधाईLatest News Today Live Updates in Hindi : देशभर में आज रंगों का त्योहार होली खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहरों से गांव तक लोग रंग और गुलाल से सराबोर दिखाई दे रही है। राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गजों ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पल पल की जानकारी...

युद्ध का असर: होली के बाद खुलते ही शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 1684 अंक टूटा

युद्ध का असर: होली के बाद खुलते ही शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 1684 अंक टूटाShare Market 4 March : अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट दिखाई दी। होली की छुट्‍टी के बाद शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया। शुरुआती कारोबार सेंसेक्स 1684 अंकों की गिरावट के साथ 78,555 अंक पर पहुंचा। निफ्टी भी 526 अंक टूटकर 24339 पर पहुंच गया।

4 March Top Stories : देशभर में होली की धूम, महायुद्ध के बीच शेयर बाजार लाल, मोजतबा को ईरान की कमान

4 March Top Stories : देशभर में होली की धूम, महायुद्ध के बीच शेयर बाजार लाल, मोजतबा को ईरान की कमान4 March Top Stories : देशभर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोजतबा खामेनेई बने ईरान के सर्वोच्च नेता। ईरान के मशहद में अयातुल्ला खामेनेई को दफनाया जाएगा। हालांकि उनके अंतिम संस्कार की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। 4 मार्च की बड़ी खबरें।

योगी सरकार की अनूठी पहल, गोबर की राख और फूलों से बनी होली, यूपी की महिलाओं को मिला बंपर रोजगार

योगी सरकार की अनूठी पहल, गोबर की राख और फूलों से बनी होली, यूपी की महिलाओं को मिला बंपर रोजगारउत्तर प्रदेश में इस बार होली का उल्लास न केवल रंगों से, बल्कि गोमाता के आशीर्वाद और ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन से भी सराबोर होगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य के विभिन्न जिलों में पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से पारंपरिक 'ऑर्गेनिक गुलाल' तैयार किया जा रहा है। यह गुलाल न केवल त्वचा के लिए सुरक्षित है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
