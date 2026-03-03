मंगलवार, 3 मार्च 2026
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. israel eliminates iran defense minister act of war warning europe
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 3 मार्च 2026 (18:17 IST)

ईरान के नए रक्षा मंत्री का खात्मा, यूरोप को दी 'Act of War' की चेतावनी!

US Iran War
इजराइल-ईरान युद्ध के 4 दिन हो चुके हैं। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक 4 दिन में 787 लोगों की मौत हो चुकी है। 153 शहरों को निशाना बनाया गया। कुल 504 जगहों पर 1,039 हमले हुए हैं।  इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर मिलकर बड़ा हमला किया है।
इजराइली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल-रजा की इस हमले में मौत हो गई है। तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों से गूंज उठा है।  इजराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए कई जगह बमबारी की। सोमवार को हुए हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं।
मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, इजराइल ने एक सटीक सैन्य कार्रवाई में ईरान के नए रक्षा मंत्री को मार गिराया है। इस घटना ने न केवल खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि यूरोप के लिए भी 'एक्ट ऑफ वॉर' (Act of War) जैसी गंभीर चेतावनी जारी की गई है।  ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की भागीदारी को युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। 
ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबरों के बीच तेहरान ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माइल बकाई ने साफ कहा है कि अगर यूरोपीय देश इस जंग में इजराइल या अमेरिका का साथ देते हैं, तो इसे ‘एक्ट ऑफ वॉर’ माना जाएगा। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने संकेत दिए थे कि वे ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने के लिए ‘डिफेंसिव एक्शन’ ले सकते हैं।   Edited by : Sudhir Sharma
हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमी

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस भीषण संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने UAE के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से फोन पर लंबी बात की है।

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजा

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजाChinese Air Defense Failure: दुनियाभर में अपनी सैन्य तकनीक का डंका पीटने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। मार्च 2026 में ईरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने चीनी रक्षा प्रणालियों की कलई खोल दी है। विशेष रूप से, चीन का सबसे उन्नत माना जाने वाला HQ-9B सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम इन आधुनिक हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदर

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदरमिडिल-ईस्ट की आग अब भारतीय परिवारों के घरों तक पहुंच गई है। ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए आत्मघाती ड्रोन हमले में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो गई है। बमों से लदे ड्रोन ने जैसे ही टैंकर 'MKD VYOM' को निशाना बनाया, इंजन रूम में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया।

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती है

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती हैइजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है। अमेरिका ने बताया कि कुवैत ने उसके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। UN परमाणु एजेंसी (IAEA) में ईरान के राजदूत के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी रहती है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंग

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंगमिडिल ईस्‍ट की जंग ने अब और ज्‍यादा आग पकड़ ली है। ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला बोला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो 'अरामको' पर अटैक किया गया है। हालांकि, किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। आग पर भी काबू पा लिया गया है।

UP में लक्ष्य से अधिक धान खरीद, योगी सरकार ने किसानों को किया 14886 करोड़ का भुगतान

UP में लक्ष्य से अधिक धान खरीद, योगी सरकार ने किसानों को किया 14886 करोड़ का भुगतानUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई। इसको लेकर किसान हितैषी योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धान खरीद के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया। योगी सरकार ने खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इसे पार कर 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसके एवज में किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। उत्तर प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी हो गई।

अहमदाबाद के रिहायशी फ्लैट में विदेशी सांपों का काला कारोबार

अहमदाबाद के रिहायशी फ्लैट में विदेशी सांपों का काला कारोबारAhmedabad News: गुजरात के अहमदाबाद स्थित नवरंगपुरा इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिहायशी फ्लैट के भीतर अवैध रूप से विदेशी जानवरों और सांपों का प्रजनन और व्यापार किया जा रहा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की छापेमारी में 10x12 फीट के एक छोटे से कमरे से 50 विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ और जहरीले सांप बरामद हुए हैं।

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमी

हरियाणा में होली पर शर्मनाक हरकत, हुड़दंगियों ने भैंस को पिलाई शराब, वायरल वीडियो पर भड़के पशुप्रेमीCase of feeding alcohol to buffalo on Holi : एक ओर जहां पूरा देश रंगारंग पर्व के जश्‍न में डूबा हुआ है। वहीं इस बीच हरियाणा में शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, यहां कुछ हुड़दंगियों ने होली के जश्न के दौरान एक भैंस के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्‍होंने भैंस को जबरन शराब पिलाई और उसे बैलगाड़ी से बांध दिया। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि होली जैसे पवित्र त्योहार की आड़ में इस तरह की हरकतें समाज के लिए शर्मनाक हैं।

ईरान के नए रक्षा मंत्री का खात्मा, यूरोप को दी 'Act of War' की चेतावनी!

ईरान के नए रक्षा मंत्री का खात्मा, यूरोप को दी 'Act of War' की चेतावनी!इजराइल-ईरान युद्ध के 4 दिन हो चुके हैं। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक 4 दिन में 787 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल-रजा की इस हमले में मौत हो गई है। तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों से गूंज उठा है।

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मन

Iran Attack On Gulf Countries : सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, गल्फ देश क्यों बने हुए हैं ईरान के दुश्मनमिडिल ईस्ट (Middle East) इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान अब 'पागल हाथी' की तरह बर्ताव कर रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने गल्फ के मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दी है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
