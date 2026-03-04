Weather Update: उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी, जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम?

Weather updates 4 March : देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। उत्तर भारत और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कई स्थानों पर पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हालांकि होली के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

यूपी से राजस्थान तक इन राज्यों में चढ़ेगा पारा

दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्‍ट्र समेत देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल-उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ आदि) में भी तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक रहेगा और मध्य भारत में सामान्य से 3-5 डिग्री ज्यादा रह सकता।

Daily Weather Briefing (03.03.2026)



Under the influence of a feeble Western Disturbance, light rainfall/snowfall likely over Jammu-Kashmir during 04th-09th, Himachal Pradesh during 07th to 09th and over Uttarakhand on 08th & 09th March.



YouTube : https://t.co/hNNDqUgnOd… pic.twitter.com/1oToQGzV1p — India Meteorological Department (@Indiametdept) March 3, 2026

उत्तराखंड में कैसा है मौसम

हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में 4 मार्च को मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 5 से 7 मार्च तक राज्य में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। देहरादून, उत्तरकाशी और अन्य जिलों में धूप खिली रहेगी।

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में 4 से 9 मार्च तक हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 7 से 9 मार्च और उत्तराखंड में 8-9 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की तेज हवाएं चलने की संभावना है।

edited by : Nrapendra Gupta